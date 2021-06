Lorella Cuccarini al posto di Barbara d’Urso alla domenica?/ “La De Filippi lo vuole”

Sono giorni ormai che si parlare del ritorno di Lorella Cuccarini in casa Mediaset. Nei giorni scorsi si è addirittura parlato del fatto che la più amata dagli italiani potrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso alla domenica pomeriggio ma non vi è ancora una conferma ufficiale. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Blogo che ha provato a girare il dito nella piaga parlando di un programma domenicale per Lorella Cuccarini, uno show che possa segnare un cambio di registro mettendo alla porta interviste noiose e a volti poco noti dello spettacolo italiano (fenomeni da baraccone spesso) a favore dell’intrattenimento puro. Chi segue Lorella Cuccarini sa bene che un tempo la sua domenica era imperdibile e che la sua coppia con Marco Columbro tra giochi, recite e ospiti importanti, è entrata nella storia della televisione commerciale, forse i tempi sono maturi per tornare a quel tipo di intrattenimento?

Lorella Cuccarini "Io e Arisa ci siamo confidate molto.."/ "Tornerò ad Amici se.."

Lorella Cuccarini al posto di Barbara d’Urso alla domenica?

I rumors non solo parlano del suo ritorno alla domenica pomeriggio (forse da sola o magari in tandem con Barbara d’Urso) ma anche della possibilità che a proporlo sia stata addirittura Maria de Filippi reduce dalla stagione di successo di Amici 2021 che ha segnato record di ascolti dopo 20 anni di onorato servizio. Qual è la verità quindi e cosa succederà? Sicuramente è arrivato il momento di chiederselo visto che si sta già lavorando ai prossimi palinsesti e a quel punto dovremo capire quale sarà il nuovo volto di Canale5 a partire da settembre, subito dopo le vacanze.

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino, tuca tuca con Lorella Cuccarini ad Amici/ "Che occasione unica!"Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: "Non sei equa"/ Lei sbotta: "Sei una RC..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA