Lorella Cuccarini al posto di Timor Steffens/ Professoressa di ballo ad Amici 2020-2021

Salto di carriera per Lorella Cuccarini, che dopo essere stata un po’ messa all’angolo sia da Rai che da Mediaset torna in televisione in qualità di prof di ballo della nuova edizione di Amici 2020-2021. Non è difficile spiegarsi come mai Maria De Filippi l’abbia convocata, vista la sua ben nota passione per la danza che l’ha portata a esordire – nel 1985 – nel varietà di Pippo Baudo Fantastico 6. Da lì in poi, la sua avanzata è stata quasi sempre in discesa, escludendo i battibecchi recenti con Heather Parisi che l’hanno portata a far parlare di sé per questioni ben lontane dalla sua attitudine professionale. In seguito sono venuti i presunti screzi con Alberto Matano, conduttore con lei della scorsa edizione de La vita in diretta, a cui è stata costretta a dire addio per motivi non ancora chiarificati.

Prima di iniziare la sua avventure ad Amici 2020-2021 è stata intervistata recentemente a Verissimo in merito all’uscita di scena: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando. È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male. Ci sarebbe stato bisogno di maggior delicatezza, ma oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”.

Lorella Cuccarini sensibilizza sul tema della violenza sulle donne

In un’altra apparizione in tv, questa volta all’interno della puntata del 12 novembre di Unomattina, Lorella Cuccarini ha lanciato un appello in favore delle donne vittime di violenza, persone che lei sente particolarmente vicine e a cui manifesta tutta la sua solidarietà. “C’è un numero attivo grazie all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che è stato utilizzato tante volte dalle donne anche per episodi di violenza”, ha segnalato la showgirl, per poi aggiungere: “Ci sono purtroppo tante donne che si trovano ad affrontare problemi di violenza familiare, ma anche casi di bullismo dei loro figli a scuola”.

Sempre a Unomattina, Lorella Cuccarini si è occupata di sensibilizzare su un tema che troppo spesso passa in secondo piano. “Solidarietà e condivisione sono le parole adatte in questo momento secondo me”, ha dichiarato. “Per un peso così grande che una donna deve sopportare, è importante l’abbraccio di tutti, anche se è un abbraccio virtuale, ora più che mai visto che non possiamo abbracciarci. Se ci sono aiuto e attenzione, il peso di queste donne diventa più lieve”.



