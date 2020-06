Lorella Cuccarini “Alberto Matano, ego sfrenato e maschilista”/ Lettera shock per…

Addio al veleno da parte di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. Nei giorni scorsi si è parlato del suo addio al programma pomeridiano di Rai1 che tornerà nella prossima stagione solo con Alberto Matano, almeno così sembra, e senza Lorella Cuccarini. In un primo momento sul direttore Coletta si è abbattuto lo spettro della politica ma, a quanto pare, c’è ben altro sotto e, forse, proprio la coppia scoppiata di conduttori. Le rivelazioni shock della conduttrice lasciano pensare che alla base di tutto ci sia proprio il poco feeling tra i due e, addirittura, l’antipatia della Cuccarini ai danni di Matano. Leggo.it ha pubblicato una lettera che la ballerina, attrice e conduttrice ha scritto e inviato ai suoi collaboratori per dire loro addio ma senza evitare una valanga di insulti ai danni del suo collega, o almeno così sembra anche se lei non fa mai direttamente il suo nome.

LORELLA CUCCARINI AL VELENO CONTRO ALBERTO MATANO?

Ma cosa ha scritto di così sconvolgente Lorella Cuccarini? Nella lettera si legge: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi…E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone (…) ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni”. I due apparivano in video spesso in sintonia e pieni di complimenti l’uno per l’altra, come andrà a finire adesso?



