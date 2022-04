Lorella Cuccarini, altra “trappola” ad Amici 21 per Luigi / Scoppia la polemica

Amici 21, Lorella Cuccarini sfida ancora Luigi Strangis con un guanto di canto: cosa accade per il settimo serale

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, Lorella Cuccarini sfida il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, in un guanto di canto che valorizzerebbe a sua avviso le doti vocali del suo pupillo Alex (Alessandro Rina). Reduce dal guanto di sfida che -tra le annesse polemiche- è stato voluto dalla Cuccarini al sesto serale e CHE lo ha visto competere in un duo con LDA e contro Sissi e Alex, sulle note di Elisa, ora Luigi è chiamato al confronto da cantante singolo schierato contro Alex. O almeno questo è quanto annunciato dalla Cuccarini alla sua nuova comunicazione di sfida giunta in un rvm nella scuola di Amici 21: “In queste settimane Rudy ha messo in evidenza i punto di forza dei suoi allievi, ed è comprensibile – è la premessa con cui Lorella avanza la nuova dichiarazione di guerra indirizzata al team Rudy Zerbi, che ha perso LDA, eliminato al termine del sesto serale, tra le contestazioni che tacciano di iniquità il guanto voluto da Lorella contro Luigi e il figlio di Gigi D’Alessio-. E ora è giusto che i nostri allievi esaltino i propri punti di forza. È arrivato il momento di mettere in evidenza la vocalità di Alex“. Quindi, la Cuccarini contesta la critica mossa da Zerbi sulla voce del suo pupillo, che ha detta del talentscout tenderebbe ad urlare nel canto.

La prova oggetto di sfida rappresenta di fatto uno scoglio per il musicista e cantante Luigi, che la subisce insieme a Rudy: “Il brano non lo si potrà riarrangiare, chiaramente si può scegliere la tonalità più congeniale”.

Le reazioni di Alex e Luigi al guanto di Lorella Cuccarini sono tra loro contrapposte

A margine dell’rvm sul nuovo guanto, giunto per il settimo serale di Amici 21, intanto Alex e Luigi registrano due reazioni tra loro contrapposte. Se da una parte Alex si dichiara entusiasta di mettersi alla prova sul guanto -incentrato su Cambiare, brano storico della compianta voce italiana, Alex Baroni- dall’altra parte Luigi si palesa contrariato rispetto all’ennesima prova “iniqua”: “Io lo suonavo sempre questo pezzo e Lorella ha tolto quello che io potevo fare a prova delle mie qualità, ovvero riarrangiarlo e suonarlo. Lo abbassiamo, è altina la tonalità… non è easy…”. Insomma, il pupillo di Rudy Zerbi sembra dirsi in difficoltà rispetto alla nuova prova Cuccarini, che metterebbe in risalto l’estensione vocale di Alex. Ma è, ormai, risaputo che non è l’estensione vocale a fare l’artista.

Che Luigi possa rifiutare il nuovo e arduo guanto, e salvarsi così dal rischio eliminazione dopo l’affaire LDA? Nel frattempo a supportare la contestazione polemica di Luigi sono i fan di quest’ultimo, che su Facebook si auspicano per il bene del beniamino che lui non accetti il nuovo guanto della “più amata dagli italiani”.











