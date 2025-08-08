Lorella Cuccarini attacca Alba Parietti, quest'ultima replica a tono: "Io indelicata? Lei fece un gesto ipocrita. Ecco cos'è successo a Sanremo 93"

Alba Parietti replica all’attacco di Lorella Cuccarini: “Fece un gesto ipocrita, ecco cos’è successo davvero”

Non sono passate inosservate, com’era prevedibile, le dichiarazioni rilasciate da Lorella Cuccarini al Corriere della Sera. Nella lunga intervista la showgirl attualmente coach ad Amici di Maria De Filippi ha rivelato un suo vecchio screzio successo nel lontano 1993, all’epoca affiancò Pippo Baudo alla guida del Festival di Sanremo mentre il Dopofestival fu affidato alla Parietti. Tuttavia tra le due ci furono delle tensioni tanto che Lorella tornando sull’argomento ha confessato: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due prime donne alla pari. Ci restai male.”

Raoul Bova querela anche Alba Parietti dopo il messaggio choc in diretta/ Danno stimato in 20 milioni di euro

Adesso, con un lungo sfogo sui social, Alba Parietti ha deciso di replicare a tono a Lorella Cuccarini rivelando la sua versione dei fatti. Innanzitutto ha premesso che il clima di quel Sanremo fu tutt’altro che pacifico e idilliaco, che la sua presenza non era palesemente gradita e per questo non è stata invitata sul palco in nessuna delle serate a differenza di quanto accade di solito ne alle conferenze stampa. E poi ricorda un episodio particolare: “In una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno : “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita.”

Lorella Cuccarini confessione choc: "Quasi sfigurata da incidente"/ "Caso Raoul Bova? A me non può succedere"

Lorella Cuccarini attacca Alba Parietti che replica infastidita: “Tentativo di mettermi in ridicolo”

Alba Parietti ha continuato il suo attacco a Lorella Cuccarini spiegando che in quel Sanremo fu esclusa sistematicamente da tutte le conferenze stampa che si costruì l’immagine della Parietti come quella di una ‘strega cattiva’ e quella della Cuccarini come di una ‘Biancaneve’. Il ruolo principale in tal senso lo ebbe anche Pippo Baudo che la zittiva e sovrastava spesso. Insomma un clima pessimo che Alba non ricorda volentieri nonostante il successo negli ascolti che ebbe il suo Dopo Festival forse anche a questo gioco al massacro.

Lorella Cuccarini e Annalisa, duetto bomba a Sanremo 2026?/ "Non è solo un'utopia": clamorosa indiscrezione!

Ed alla fine la Parietti ha concluso la sua versione dei fatti punzecchiando ancora la collega che dopo più di trent’anni ha ritirato fuori questa vecchia storia quasi come un ‘tentativo assurdo di mettermi in ridicolo’ e poi ha sentenziato: “Non avrei mai raccontato questo episodio, perché sono abituata ad avere rispetto dei ruoli che mi vengono affidati, anche quello della ‘strega cattiva’. Trovo quindi curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia. Mi spiace perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo”.