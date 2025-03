Il primo guanto di sfida chiamato al serale di Amici 24 è tutto di canto ed è voluto da Rudy Zerbi. A sfidarsi, al centro dello studio, sono la sua cantante Antonia contro Senza Cri, della squadra di Lorella Cuccarini, che Rudy definisce “plateale” nella sua pungente lettera all’allieva. Una lettera che proprio non è andata giù alla sua prof, che replica a tono al collega prima che del due concorrenti si sfidino.

“I toni delle lettere di Rudy mi fanno sorridere”, ha esordito Lorella Cuccarini contro il rivale. “Dire che Senza Cri non ha mai cantato fino a questo momento mi sembra una sciocchezza! Non è assolutamente vero!” ha tuonato. Quindi ha aggiunto: “Ma quello che ha Antonia è un dono naturale che, chiaramente, Senza Cri non ha. Il guanto lo abbiamo accettato perché io sono convinta che lei lo sappia fare, ma lo farà a suo modo, non pensando all’agilità che ha Antonia.”

Antonia vince contro Senza Cri il primo guanto di sfida ad Amici 24

Senza Cri prende quindi posto al centro del palco di Amici 24 e mostra la sua versione di I will always love you e Bang Bang, riuscendo comunque a portare a termine il compito in ottimo modo. La potenza e l’agilità vocale di Antonia sono, tuttavia, superiori, ed è quello che nota anche la giuria, che premia senza tentennamenti la concorrente di Rudy Zerbi, facendole non solo vincere la sfida, ma dandole anche il punto decisivo per la manche. Zerbi e Celentano vincono, infatti, il primo scontro contro i CuccaLo.