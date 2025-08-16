Lorella Cuccarini si racconta a TV Sorrisi e Canzoni, svelando chi l'ha aiutata nel corso della sua lunga carriera e chi, invece, l'ha delusa

Lorella Cuccarini ha da poco compiuto 60 anni, occasione per la quale ha rilasciato una serie di interviste nelle quali ha ripercorso alcuni tratti fondamentali della sua carriera artistica. La conduttrice, showgirl, cantante e ballerina ha ammesso di essere una persona molto riconoscente e di non far mistero dell’aver avuto persone che l’hanno aiutata nel corso della sua carriera.

Cuccarini, nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha perciò fatto i nomi di persone specifiche, a partire da Pippo Baudo, che è stato il primo in assoluto a credere in lei, andando poi avanti con nomi come Antonio Ricci, Marco Columbro e, infine, Maria De Filippi, che l’ha voluta ad Amici in un periodo per lei artisticamente complicato. “Tutti loro mi hanno dato moltissimo. – ha spiegato la showgirl, per poi premiare se stessa – Infine, sa che c’è? Un grazie lo direi pure a me stessa. A 60 anni posso finalmente concedermelo”.

Lorella Cuccarini, lo sfogo: “C’è chi mi ha deluso e non mi ha ancora chiesto scusa”

Se è vero che la conduttrice deve dire grazie ad alcuni grandi nomi della TV che sono stati al suo fianco e hanno creduto in lei, Lorella Cuccarini non fa mistero del fatto che nella sua vita ci siano state anche persone che hanno sbagliato con lei e che non le hanno mai chiesto scusa. “Se c’è qualcuno che dovrebbe chiedermi scusa? Chi mi ha deluso e non mi ha ancora chiesto scusa probabilmente non lo farà mai, ma va benissimo così. – ha ammesso Cuccarini, per poi concludere con una stoccata – La maturità aiuta a non avere risentimenti, a non rimuginare, ad andare oltre. Ho imparato a farmi scivolare le cose addosso e a guardare avanti perché il futuro può riservarti delle sorprese incredibili”.