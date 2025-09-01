Lorella Cuccarini, chi è la cantante, ballerina e conduttrice? Una vita intera in tv: fu scoperta da Pippo Baudo quando aveva neppure vent'anni

A sessant’anni, Lorella Cuccarini si sente ancora trentenne. Negli ultimi quarant’anni, è stata protagonista della tv con tantissimi ruoli: è ballerina, cantante, attrice e molto altro. Dal 2020 è invece insegnante ad Amici, prima di danza e dopo ancora di canto: “Maria De Filippi è un’amica, le voglio veramente tanto bene. Poi ha sempre ragione” ha raccontato a “Che tempo che fa” parlando della conduttrice, che le ha dato l’opportunità di mettersi in panni diversi in tv.

Lorella ha cominciato la sua carriera quarant’anni fa: è stata scoperta da Pippo Baudo, che l’ha voluta al suo fianco in Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente nel 1985 e nel 1986. Proprio con Pippo Baudo ha poi condotto il Festival di Sanremo nel 1993. Due anni più tardi, invece, Lorella, che non aveva il solo talento del ballo e della conduzione, ha partecipato a Sanremo anche come cantante con il brano “Un altro amore no”.

Nella carriera della Cuccarini non sono mancate però neppure le esperienze da attrice: in teatro ha preso parte a diversi musical e spettacoli ma anche a diverse fiction televisive. A lungo Lorella Cuccarini ha lavorato in Mediaset, all’epoca Fininvest, conducendo diversi programmi, come Buona Domenica, avversaria di Domenica In.

Lorella Cuccarini ha cominciato la sua carriera in televisione ballando: da bambina il suo idolo era Raffaella Carrà. “Quando l’ho vista la prima volta ho avuto un attacco di orticaria per l’emozione. Per me lei era l’idolo della tv. Quando l’ho vista per la prima volta ero piccola, ero andata lì con la scuola di danza: noi facevamo un numero con lei, abbiamo ballato con lei, ma io ero solo una delle tante.

Quando sono tornata a casa era talmente tanta l’emozione che mi sono riempita di bolle completamente. E una volta l’ho anche raccontato a Raffaella”. Il sogno della tv c’è sempre stato in Lorella: “Da bambina costringevo i miei fratelli e un cugino a fare i Ricchi e Poveri. Io facevo Angela. Mi divertivo molto”.