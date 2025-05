Lorella Cuccarini, ballerina romana nata nel 1965, ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione grazie a Pippo Baudo, che l’ha scoperta e l’ha voluta al suo fianco come showgirl, intuendone le grandi doti artistiche. Proprio il grande conduttore l’ha chiamata per prendere parte al varietà “Fantastico 6” e poi l’edizione successiva, come appunto ballerina. La Cuccarini ha poi deciso, l’anno successivo, di passare a Mediaset, all’epoca ancora Fininvest, nel varietà di Antonio Ricci “Odiens”. Un programma che ha riscosso un grande successo e ha lanciato Lorella Cuccarini nel mondo della televisione. Proprio nell’ambito del programma di Antonio Ricci, Lorella Cuccarini ha ideato il brano “La notte vola”, che ha riscosso un successo mondiale: una canzone che ancora oggi è simbolica e viene associata alla ballerina e cantante.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini/ "Eravamo amici con tante cose in comune. Poi l'amore"

Negli anni a seguire, Lorella Cuccarini ha condotto diverse edizioni di Paperissima e Buona Domenica, mentre nel 1993 ha condotto il Festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo. Lorella ha avuto anche una breve carriera come cantante: nel 1995 ha partecipato a Sanremo. E, nel corso della sua carriera, ha pubblicato ben 6 album. È stata poi anche attrice attiva in musical e spettacoli di gran successo. Negli ultimi anni, Lorella Cuccarini ha recitato come attrice in diverse fiction: nel 2018, ad esempio, è stata tra i protagonisti de “L’Isola di Pietro 2”.

Cuccarini e Lo si oppongono all'unione delle squadre al serale di Amici 24/ "Sembra una resa, avete paura?"

Lorella Cuccarini, chi è: la rinascita televisiva

Lorella Cuccarini di recente sta vivendo una rinascita in tv, anche grazie a Maria De Filippi, come ha raccontato lei stessa. La ballerina e cantante, infatti, da diversi anni è nella squadra di Amici e proprio grazie all’ideatrice del programma, lei è tornata in auge in tv. “Io ho una stima profonda per Maria, le voglio tanto bene, la ammiro come donna e come professionista” ha raccontato proprio Lorella, che nonostante abbia 60 anni, si difende ancora bene: “A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po’ diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi” ha raccontato.