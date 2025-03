Nata a Roma nel 1965, Lorella Cuccarini è stata scoperta da Pippo Baudo, che l’ha voluta al suo fianco in alcuni varietà che conduceva all’epoca. La sua carriera è cominciata a vent’anni e dopo l’avventura in Rai, Lorella è passata a Mediaset, nel varietà “Odiens” creato da Antonio Ricci: la sigla, l’iconica “La notte vola”, ha riscosso un enorme successo, con il balletto annesso. Negli anni Novanta per Lorella Cuccarini sono arrivate diverse avventure televisive alla conduzione, come con “Paperissima” e “Buona Domenica”, mentre nel 1993, neppure trentenne, ha condotto con Pippo Baudo il Festival di Sanremo, partecipando anche come cantante nel 1995.

Paola Barale a Verissimo: "Mia madre Carla mi ha limitata"/ "Nuovo fidanzato? Sono una single felice"

Per Lorella Cuccarini non sono mancate neppure le esperienze al cinema e in tv: ha preso parte a diverse fiction come “L’isola di Pietro”, che ha riscosso un buon successo nel 2018. Tante anche le avventure a teatro, con diversi musical di successo. Negli ultimi anni Lorella Cuccarini ha legato il suo nome ad Amici di Maria De Filippi, che l’ha vista diventare coach di danza nel 2020, venendo poi riconfermata come insegnante di canto. Anche negli anni successivi è stata riconfermata con lo stesso ruolo. Nel 2024 per Lorella Cuccarini è arrivato un successo importante: a distanza di 36 anni, il brano “La notte vola” è stato certificato disco di platino per aver venduto 100.000 copie in formato digitale.

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini/ "Mi ha chiesto di sposarlo dopo sei mesi insieme"

Lorella Cuccarini, chi è: “Ho gestito bene il successo”

Ospite di Verissimo, Lorella Cuccarini ha raccontato il suo successo: “Sono stata capace di gestire bene i momenti di grande successo. La cosa più importante è non avere picchi prepotenti nei momenti di massimo successo, e di mantenere una linea uniforme, senza montarsi mai la testa e perdere di vista la realtà. E allo stesso tempo saper accettare i momenti in cui le cose non vanno come vorresti. In 40 anni di carriera non puoi pensare che tutto vada al top”. Oggi Lorella sta vivendo una rinascita grazie ad Amici di Maria De Filippi: a detta della conduttrice deve molto proprio alla moglie di Maurizio Costanzo, che ha creduto in lei in un’altra veste.