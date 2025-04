La carriera nel mondo dello spettacolo di Lorella Cuccarini va avanti da tantissimi anni ormai. Lei, classe 1965, ha cominciato la sua esperienza televisiva con Pippo Baudo quando aveva vent’anni: fu proprio lui a volerla al suo fianco in “Fantastico 6” e poi l’edizione successiva di Rai 1. Dopo l’avventura su Rai 1, Lorella Cuccarini è passata alla Fininvest, attuale Mediaset, per prendere parte a “Odiens”, varietà di Antonio Ricci che come sigla aveva “La notte vola”, che ebbe un successo straordinario.

Nel 1993, sempre insieme a Pippo Baudo, la Cuccarini condusse il Festival di Sanremo, partecipando anche come cantante nel 1995. La carriera televisiva di Lorella Cuccarini si è affiancata a quella da musicista: nella sua carriera ha pubblicato sei album, interpretando inoltre le sigle di tanti programmi da lei condotti. Non sono mancati neppure i ruoli televisivi per la showgirl, che ha recitato in diverse fiction televisive, tra le quali “L’isola di Pietro 2” del 2018.

Lorella Cuccarini: “Carriera? Ecco come è cominciata”

Come abbiamo visto, la carriera di Lorella Cuccarini è stata per gran parte legata al nome di Pippo Baudo. Fu proprio lui, infatti, a scoprirla. Era il 1985 e la notò tra le ballerine di fila in una convention pubblicitaria dell’Algida: la invitò così ad un provino per “Fantastico 6”. A raccontare come andarono le cose, è stata proprio la Cuccarini a “Bellamà”: “L’ho incontrato in una convention. Quel lavoro ero indecisa se farlo, la paga non era molto alta ed ero indecisa, poi accettai”.

Proprio in questa convention, Pippo Baudo era presentatore. “Alla fine di queste due serate, mi fece chiamare dal suo agente e mi disse che stava selezionando dei giovani da selezionare per un programma televisivo. Io ho lasciato il mio numero e il telefono è squillato. Ho fatto vari provini e ho poi scoperto che sarei stata una delle soubrette di Fantastico”. Da quel momento sono passati più di quarant’anni e Lorella Cuccarini è diventata, nel frattempo, volto amatissimo del mondo della tv, personaggio eclettico tra musica, danza e conduzione.

