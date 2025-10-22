Lorella Cuccarini e il rapporto con la figlia Chiara Capitta: chi è, la sua carriera nel calcio con l'AS Roma e cosa fa oggi

Chiara Capitta è la terza dei quattro figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi Capitta e, tra tutti, è colei che ha maggiormente attirato l’attenzione dei media. Ma, andiamo a conoscerla meglio. Nata il 2 maggio 2000, fin da piccola Chiara ha dimostrato una grande passione per lo sport. In particolare, sin da ragazzina, si è avvicinata al calcio, diventando giocatrice della Roma Calcio Femminile e, negli anni, arrivando a ricoprire il ruolo di difensore centrale e persino di capitana della squadra.

Quanto pesa Lorella Cuccarini, quanto è alta ed età/ “Sbagliato cercare scorciatoie per il benessere”

Ad ogni modo, nonostante il calcio sia stato uno dei pilastri della sua vita, Chiara ha coltivato anche altri interessi, in particolare nel mondo digitale Difatti, oggi gestisce social e progetti legati al marketing e alla comunicazione, e ha fondato la sua agenzia, la Meros Agency, dedicata a content creation e brand identity. Non solo, ha anche parlato pubblicamente più volte del percorso con gli attacchi di panico che ha affrontato, aprendo un importante dibattito sui suoi profili social.

Chiara, Giorgio, Sara, Giovanni, chi sono i figli di Lorella Cuccarini/ "Hanno sconvolto la mia vita"

Chiara Capitta: chi è la fidanzata della figlia di Lorella Cuccarini

Sul fronte sentimentale, Chiara ha sempre mostrato grande libertà, dichiarando di potersi innamorare sia di ragazzi che di ragazze, non volendosi dare etichette. Recentemente, poi, ha presentato sui social la sua fidanzata, con una tenera foto, senza però svelare bene la sua identità. Chiara è poi molto legata alla madre Lorella Cuccarini, che ha sempre sottolineato quanto sia importante per lei vedere i suoi figli felici e liberi di fare le loro scelte.