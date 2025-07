Sono trascorsi anni da quando, giovanissima, Lorella Cuccarini ha cominciato a lavorare in tv accanto a Pippo Baudo diventando, in poco tempo, la più amata dagli italiani grazie al suo indiscutibile talento, alla sua simpatia, ma anche alla sua semplicità ed umiltà. Da quando incantava tutti con le coreografie, Lorella Cuccarini non si è più fermata continuando a lavorare in tv e tuffandosi sempre in avventure professionali diverse. Da ballerina a conduttrice fino a showgirl e cantante, Lorella Cuccarini non si è fatta mancare nulla in carriera.

Negli ultimi anni, ha deciso di mettersi anche in gioco accettando il ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi prima accettando la cattedra di insegnante di danza e poi di canto. L’estate 2025, poi, ha riservato ai fan di Lorella Cuccarini un’altra, importante novità. Con Riki, infatti, è la protagonista dell’estate con la hit “Cha cha twist!”.

Lorella Cuccarini: omaggio di Mediaset con This is me?

Lorella Cuccarini che, pur avendo costruito una carriera straordinaria non ha trascurato la propria vita privata sposando il marito Silvio Testi con cui ha avuto quattro figli, nella prossima stagione televisiva, potrebbe ricevere un omaggio da Mediaset. I palinsesti 2025/2026 Mediaset hanno confermato la realizzazione della seconda edizione di This is me che sarà condotta ancora da Silvia Toffanin.

Dopo avere celebrato i grandi successi di Emma Marrone, Elena D’Amario, Stash, Irama, Holden, Annalisa, Noemi, Gaia, Giulia Stabile e tantissimi altri, infatti, lo show di canale 5 dedicherà una serata speciale a Lorella Cuccarini che festeggia ben 40 anni di carriera. Per la showgirl sarà una serata assolutamente imperdibile così come per tutti coloro che l’hanno seguita in tutte le sue avventure professionali.

