Lorella Cuccarini, in un'intervista a Gente, torna a parlare della rottura con Alberto Matano in TV e del periodo difficile della sua carriera

Lorella Cuccarini è la protagonista di una nuova e ricca intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale la conduttrice, ballerina, attrice e cantante si racconta a 360 gradi, senza escludere i momenti difficili della sua carriera. Prima di approdare ad Amici, trasmissione che le ha dato nuova vita dal punto di vista televisivo, Lorella Cuccarini stava vivendo un momento complicato dopo vari anni trascorsi in Rai.

“Nei primi anni 2000 ho avuto uno stop televisivo che non è dipeso da me.”, ha ricordato infatti la conduttrice, che in quegli anni aveva un contratto esclusivo con la Rai. Era il periodo di Scommettiamo Che con Marco Columbro, trasmissione dopo la quale “mi hanno messa in panchina e sono stata ferma.”, ha ricordato Cuccarini. Uno stop forzato per lei, che non poteva apparire in altre reti. Il che la tenne lontana dalla TV suo malgrado: “Quello per me è stato un grande affronto. – ha tuonato nell’intervista, ammettendo inoltre che – ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita“.

Lorella Cuccarini: dalla rottura con Alberto Matano all’arrivo ad Amici di Maria De Filippi

Poi, nel 2020, una prima svolta dopo un periodo complicato: Lorella Cuccarini viene messa alla conduzione de La Vita in Diretta, al fianco di Alberto Matano. Le cose, però, non sono andate bene e il rapporto tra i due si è interrotto bruscamente: “…diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro, ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo“, ha spiegato Cuccarini.

Da quel momento, la showgirl ha però ricevuto molte occasioni importanti TV, prima su tutti quella di coach ad Amici, prima per il ballo, poi per il canto: “…se penso ad Amici, alle emozioni che mi sta regalando, penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere.”