Lorella Cuccarini choc: “Vissuto periodo difficile nei primi anni 2000″/ “Operata alla tiroide, morta mamma…”

Lorella Cuccarini a La Volta Buona: “Ecco qual è stato il periodo più difficile della mia vita”

Lorella Cuccarini ha rivelato un momento molto difficile della sua vita privata e professionale nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona. “C’è stato un allineamento al contrario dei pianeti proprio nei primi anni 2000, – ha esordito la showgirl – perché io mi sono trovata a gestire un periodo difficile della mia vita“.

Lorella ha spiegato che in quel periodo è venuta a mancare sua madre e ha poi dovuto subire un’importante operazione. “La perdita di un genitore è sempre una cosa importante. Per me mamma non voglio dire fosse qualcosa di più, ma era un elemento fondamentale. Poi il fatto che sia accaduto così, all’improvviso, è stato veramente duro. Non hai neanche il tempo di poterti preparare. Lei era giovane, aveva 65 anni e se n’è andata nell’arco di 5 giorni, non me lo sarei mai immaginato.”

Lorella Cuccarini: “Mi sono dovuta operare alla tiroide con la preoccupazione che…”

Parlando invece dell’operazione subita, Cuccarini ha spiegato: “Mi sono dovuta operare alla tiroide, anche con la preoccupazione che potesse essere qualcosa di più serio e invece fortunatamente non lo fu.” Ma “in quel periodo ci fu anche un momento di stop televisivo. – ha aggiunto la prof di Amici – Se, dunque, dovessi dire qual è stato il momento più stonato, in cui c’era proprio lo stordimento di quello che ti succede perché non sai se riesci a metabolizzare tutti questi avvenimenti, forse è proprio quello.”

Un periodo difficile che Lorella Cuccarini è riuscita a superare con grande forza: “Cosa mi ha aiutato? La famiglia, il fatto di ritornare a casa dove avevo i gemelli molto piccoli, e quindi in quel momento avevano tanto bisogno di me. E quindi come credo faccia ogni mamma, si mettono da parte i propri pensieri per rispondere alle esigenze di chi ne ha più bisogno. Quindi mi sono molto dedicata.” ha concluso.











