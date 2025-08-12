Lorella Cuccarini: 60 anni e un fisico da urlo. La conduttrice segue un regime alimentare molto ferreo, oltre che un allenamento costante.

Ballerina, attrice, cantante e presentatrice. Negli anni è diventata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, che ha fatto il suo primo debutto negli anni ’80, quando ha iniziato a pubblicare quelle che si sono poi trasformate in vere e proprie hit di successo. Qualche anno fa è stata anche al timone de La Vita in Diretta, insieme al giornalista Alberto Matano, ma ha poi abbandonato casa Rai per collaborare con Mediaset ed entrare nella rosa degli insegnanti del talent Amici di Maria De Filippi. Un’esperienza che è per lei molto importante, e che le dà ogni anno la possibilità di aiutare giovani talenti con il sogno di sfondare nel panorama artistico italiano.

Da poco ha compiuto 60 anni, ma il suo fisico continua ad essere impeccabile e tra i più invidiati di tutta Italia. Prima di apparire dinnanzi ai riflettori, Lorella segue però un regime molto serio che le dà l’opportunità di non perdere di vista la sua perfetta forma fisica.

Qual è il segreto di bellezza di Lorella Cuccarini

Un corpo che resta sempre lo stesso nonostante l’età che avanza e il raggiungimento dei 60 anni. Sono in tanti a chiedersi come faccia la Cuccarini a restare sempre in ottima forma, e a confessare qualche dettaglio in più sul suo regime è stata proprio la diretta interessata. Lorella ha infatti parlato più volte di quanto tenga al suo benessere fisico, e di quanto abbia deciso di mettere al primo posto il continuo allenamento, diventato il suo stile di vita primario. Oltre alla palestra, c’è però anche un piccolo trucco che lei utilizza per non perdere mai quella forma fisica che l’ha sempre contraddistinta. La maestra di canto di Amici si concede uno spuntino post allenamento, che le dà la possibilità di recuperare le energie perdute durante l’attività fisica.

Dopo il momento fitness, Lorella consuma barrette e snack proteici che vanno spesso a prendere il posto dei classici alimenti freschi. Si tratta in realtà di uno spuntino che si prepara con albume d’uovo cotto in padella, qualche fetta di fesa di tacchino, nocciole sgusciate fresche e gallette di riso. Ad essere utilissime sono proprio le proteine contenute nel tacchino, utilizzate spesso prima di iniziare un allenamento. Il suo segreto è quindi quello di non rinunciare mai all’attività fisica e ad un’alimentazione sana.

