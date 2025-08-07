Lorella Cuccarini confessione choc: "Quasi sfigurata da un incidente", rivalità con Heather Parisi, attacco ad Alba Parietti e la sua sul caso Raoul Bova

Il 10 agosto 2025 Lorella Cuccarini festeggerà 60 anni per l’occasione non farà nessuna grande festa ma ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove si è sbilanciata sulla sua vita privata da sempre lontana dai riflettori e dal mondo del gossip ma soprattutto ha ripercorso la sua carriera iniziata nel lontano 1985 quando poco più che vent’enne fu scelta da Pippo Baudo come prima ballerina a Fantastico 6. Di quel periodo e del presentatore siciliano ha uno splendido ricordo ed ha rivelato anche un inedito retroscena choc, all’epoca Lorella Cuccarini rimase vittima di un brutto incidente che avrebbe potuto sfigurarla. “A pochi giorni dal debutto, dopo una serata con altri ballerini, ebbi un incidente d’auto, i medici mi misero dei punti sulla fronte. Baudo mi fece un cazziatone tremendo” ha confessato la conduttrice aggiungendo che per fortuna non ci furono conseguenze ben peggiori.

Proprio in quel periodo, inoltre, è nata l’eterna rivalità con Heather Parisi: “Cos’è successo? Assolutamente niente” ha ammesso Lorella Cuccarini spiegando che la ballerina americana non voleva dividere la scena con una ‘ballerina di fila’ Baudo scelse lei e Haether non gliel’ha mai perdonato. Nella lunga carriera di Lorella Cuccarini non sono mancati i successi: da Buona Domenica con Marco Colombro, che considera un fratello maggiore, fino all’essere coach di Amici di Maria De Filippi del quale sarà sempre grata a Maria De Filippi. Tuttavia non sono mancati anche gli screzi con i colleghi come con Alba Parietti che ha definito ‘indelicata’ durante il Dopo Festival di Sanremo ‘fece polemica per ribadire che eravamo due primedonne alla pari e ci restai male’ fino ai problemi con Alberto Matano che portarono al suo addio a La vita in diretta.

Lorella Cuccarini e la storia d’amore con il marito Silvio Testi: “I messaggi vocali alla Raoul Bova? Non c’è trippa per gatti”

La sua carriera è stata contraddistinta da alti e bassi ma la conduttrice e showgirl si è sempre saputa rialzare e rimettersi in gioco. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi (Capitta all’anagrafe) stanno insieme da più di 35 anni ed hanno quattro figli e non sono mai stati al centro del gossip e del pettegolezzo. E per questo Lorella ha chiarito che a lei un caso come quello degli audio scandalo di Raoul Bova con la presunta amante Martina Ceretti che ha portato al divorzio con Rocio Munoz Morales non potrebbe succedere: “Messaggi vocali alla Raoul Bova? Una volta mi hanno ‘fidanzato’ con mio fratello, un’altra con un mio amico. I vocali per fortuna ai tempi non c’erano. I paparazzi non mi seguono più: hanno capito che non c’è trippa per gatti.”