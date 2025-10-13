Lorella Cuccarini, confessione choc su aborto: "Periodo di grande crisi. Lasciai tv e mi presero per pazza ma invece mi è servito"

Lorella Cuccarini, confessione choc sull’aborto spontaneo: “Fu molto doloroso, gravidanza non andò avanti”

Lorella Cuccarini si è lasciata andare alle confessioni intime e private in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli nel suo podcast Bsmt_Basement e la coach di canto di Amici ha parlato non solo della sua carriera piena di successi e soddisfazioni dai suoi esordi giovanissima come prima ballerina dello show di Pippo Baudo Fantastico fino alla sua attuale esperienza nella scuola più famosa della televisione. Tuttavia nella sua vita non sono mancate anche delusioni, come la fine burrascosa della sua conduzione de La vita in diretta con Alberto Matano e drammi come un aborto.

Lorella Cuccarini ha confessato di aver subìto un aborto nel 1992, trauma fortissimo che l’ha costretto a fermarsi e riflettere. Lorella Cuccarini sull’aborto ha premesso: “Alla fine della seconda Buona Domenica quella che feci con marco nel 1992 scoprì di essere rimasta incinta e per me era una cosa bellissima, poi però purtroppo a distanza di poche settimane quella gravidanza non andò più avanti.” Per la conduttrice fu un brutto colpo, un trauma difficile da superare che la rimise in discussione come donne: “Quello per me fu un momento molto doloroso perché era un po’ proprio come se mi avesse svegliato…un pugno in faccia.”

Lorella Cuccarini aborto: “Lasciai Buona Domenica e mi presero per pazza ma mi è servito”

Durante l’intervista, Lorella Cuccarini ha confessato che quello aborto spontaneo fu il motivo per cui non rifece per il terzo anno consecutivo Buona Domenica: “Fu un pugno in faccia che ti dice ‘cavolo io sto vivendo un momento della mia vita professionale incredibile e forse questa cosa non andrà bene allo stesso modo non te la meriti e quindi ho vissuto un periodo di grande crisi tanto che io mi fermai. per me era come se io avessi continuato la gravidanza anche se ormai quella gravidanza non c’era più. Volevo rimettere un po’ in sesto le cose, volevo capire e mi presero per pazza, perché noi avevamo fatto due anni di Buona Domenica che stava andando benissimo e avevano insistito tanto perché facessi il terzo ma io non me la senti in quel momento di continuare e quindi decisi di fermarmi ma mi servii molto. E poi a distanza di sei mesi rimasi di nuovo incinta!” A distanza di tempo non si è assolutamente pentita di essersi fermata, di aver detto no ad un programma di successo per prendersi del tempo per se e la sua famiglia, famiglia che con gli anni è riuscita a costrurisi insieme al marito Silvio Capitta ed ai quattro figli: Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio.

