Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 25: "Non puoi cambiare le regole, pensa ai tuoi allievi!" E interrompe la sfida di Michelle

Daytime accesissimo quello della puntata di oggi 15 ottobre 2025 di Amici 2025. La cantante di Lorella Cuccarini, Michelle è finita in sfida per essere risultata ultima in sfida. La cantante si è sfidata con Aliah ed a giudicare la prova è stato il maestro Pennino. Durante la sfida, tuttavia, era presente anche Anna Pettinelli che ha cambiato le regole chiedendo alle due cantanti di cimentarsi non solo sui loro inediti ma anche su una Cover, nello specifico il brano Clik Boom di Rose Villain, pezzo che ha messo in crisi Michelle.

In difesa della sua allieva Michelle è intervenuta la sua coach e c’è stata un’accesa lite tra Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. La prima dopo essere sbottata: “Non capisco perché si debbano cambiare le regole delle sfide decise dalla produzione.” Visibilmente molto arrabbiata Lorella Cuccarini è andata a parlare con Anna Pettinelli: “Volevo comunicarti che Michelle è andata in Casetta e la sfida non la fa. Mi chiedi perché? Perché la sfida l’ha già fatta e non deve preparare altro.”



Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 25: “Occupati dei tuoi allievi che ne hai quattro”

Il cambio di regole deciso dalla coach sulla sfida della sua allieva non è per nulla piaciuto a Lorella Cuccarini che si è scagliata contro Anna Pettinelli ad Amici 25. Quest’ultima tuttavia ha provato a difendere il suo punto di vista: “Se la cava nell’inedito e non nel cover e questa sfida era per capire Michelle…Tu sei buona e non metti le insufficienze, non prendi il toro per le corna.” “Ma occupati dei tuoi di allievi che ne hai quattro. Io sono contro questo atteggiamento che tu hai con gli altri allievi e non con i tuoi. Se non ti piacciono le regole, impugna la sfida.” ha replicato seccata la Cuccarini. Alla fine l’ultima parola è stata della produzione: “Michelle è in sfida perché ultima in classifica e non per volontà della Pettinelli e per questo la sfida in questione dev’essere giudicata da maestro Adriano Pennino sugli inediti.”