Lorella Cuccarini: “Critiche di Maria Teresa Ruta? Ci sono rimasta male”/ “Tra noi..”

Sulla casa del Grande Fratello Vip 2020, con la vittoria di Tommaso Zorzi, è calato il sipario, ma i concorrenti che hanno fatto compagnia ai telespettatori per sei mesi continuano a far parlare di sè. Tra i protagonisti indiscussi della quinta edizione del reality show c’è sicuramente Maria Teresa Ruta la quale, ha parlato anche di Lorella Cuccarini. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, infatti, la Ruta, parlando di alcuni suoi colleghi, riferendosi a Lorella Cuccarini, ha dichiarato: “È bizzarro che si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”. A distanza di alcune settimane, Lorella Cuccarini ha replicato alla Ruta e l’ha fatto rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram.

Lorella Cuccarini: “Nessun motivo di astio con Maria Teresa Ruta”

Lorella Cuccarini commenta sui social le critiche ricevute da Maria Teresa Ruta e, rispondendo alle domande dei suoi followers, non nasconde di esserci rimasta male. “Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali…“, ammette l’insegnante di danza della scuola di Amici 2021. Poi conclude: “Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo”. Maria Teresa e Lorella Cuccarini avranno modo di chiarirsi?



