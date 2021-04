Lorella Cuccarini/ Da Sovranista ad Amici 2021: “Io voglio solo fare show!”

Lorella Cuccarini ospite a Verissimo in coppia con Arisa

Lorella Cuccarini non ha di certo bisogno di presentazioni anche se, da quando è ad Amici 2021, si parla un po’ meno delle sue idee politiche e sociali, e un po’ più della sua danza. Sempre positiva, sempre pronta ad invitare i ragazzi a pensare allo spettacolo più che alla gara, Lorella Cuccarini ha avuto modo di far infuriare anche Alessandra Celentano. Il loro modo di vedere e interpretare la danza è quasi opposta visto che mentre Lorella Cuccarini non disegna la danza televisiva e i musical, la Celentano vuole sempre partire solo dalle basi che devono essere di classico e continua a lasciare fuori tutti coloro che non hanno le caratteristiche fisiche, a suo dire, dei ballerini. Le due si sono scontrate spesso sia nella versione pomeridiana del programma che in quello serale, soprattutto per via di Martina e Rosa, le ballerine che Lorella ha voluto e che continua a sostenere. Oggi però Lorella Cuccarini appenderà al chiodo le scarpette da insegnante per vestire quelli di ospite di Silvia Toffanin.

Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ "Una crisi grave per via di un lutto che.."

Lorella Cuccarini da Sovranista a prof passando da “più amata dagli italiani”

La dolce biondina non è nuova al programma di Canale5 visto che nel corso degli anni è stata spesso ospite da lei addirittura anche per lanciare la fiction che l’ha vista protagonista al fianco di Gianni Morandi, L’Isola di Pietro. Lorella Cuccarini è ballerina, showgirl, cantante ma anche conduttrice e attrice, e sono passati ormai quaranta anni da quando Pippo Baudo l’ha scoperta e l’ha voluta accanto a sé a Fantastico. Classe 1965, romana, la Cuccarini ha due fratelli ma il vero legame profondo lo ha avuto sempre con sua madre che l’ha cresciuta da sola visto che il padre ha lasciato la sua famiglia quando lei aveva solo dieci anni. Nella vita è riuscita comunque ad andare avanti, lavorare sodo e mettere su famiglia con il suo storico compagno e marito, il produttore Silvio Testi, che ha sposato nel 1991, trenta anni fa, dal quale ha poi avuto i suoi quattro figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara. In un’intervista a Verissimo Lorella Cuccarini aveva parlato anche di un aborto spontaneo prima dell’arrivo di Sara. Cos’altro racconterà questo pomeriggio la showgirl di Amici e della sua vita?

LEGGI ANCHE:

Achille Lauro "Sono stato ingannato"/ "Renato Zero con me ha sbagliato" e sul padre..Andrea di Carlo, ex di Arisa/ "Matrimonio? Impegno serio che lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA