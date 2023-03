Lorella Cuccarini, dieta e come si allena/ “Faccio Calisthenics. Segreto? Costanza”

LORELLA CUCCARINI, CHE DIETA FA E COME SI ALLENA?

Cosa sappiamo della dieta e dell’allenamento di Lorella Cuccarini per tenersi in forma? Questo pomeriggio, nel corso della consueta puntata domenicale di “Verissimo”, la 57enne conduttrice televisiva e ballerina capitolina sarà nuovamente ospite della padrona di casa, Silvia Toffanin: e nella nuova ospitata nel talk show pomeridiano di Canale 5 l’insegnante di “Amici”, che secondo qualcuno sarebbe pronta a dire addio a Maria De Filippi, parlerà non solo dei suoi prossimi impegni settimanali ma pure di quello che sarebbe il suo segreto per stare sempre bene.

Anche se vicina al fatidico traguardo dei 60 anni, Lorella Cuccarini rimane a detta di molti in splendida forma. E di recente la diretta interessata è tornata a parlare non solo della dieta che segue ma pure degli allenamenti a cui si sottopone per mostrarsi sempre così smagliante e dimostrando persino tanti anni di meno. L’occasione per tornare sull’argomento era stata una battuta di Gianni Morandi durante la kermesse sul palcoscenico dell’Ariston: la Cuccarini aveva partecipato all’ultima edizione dei record del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, esibendosi assieme al rapper Olly. E l’appariscente abito di paillettes che la fasciava e con cui si era esibita aveva letteralmente colpito il cantautore bolognese e co-conduttore della serata che, scherzando con Amadeus, si era lasciato andare a un “è in forma la Cuccarini, vero?”.

CUCCARINI, “FACCIO CALISTHENICS E METABOLICO: E NELLA DIETA NON MI PRIVO DI…”

Ecco quindi che negli ultimi giorni Lorella Cuccarini ha raccontato a “Vanity Fair” i segreti non solo per stare in forma ma anche la routine di bellezza che segue. “Per me la regola fondamentale è la costanza: fare anche poco, ma farlo tutti i giorni” aveva esordito la 57enne ballerina romana nella lunga intervista concessa al magazine femminile, rivelando alcuni dettagli non solo sulle proprie abitudini alimentari ma anche sul cosiddetto metodo Calisthenics per allenarsi. “Nell’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica” aveva raccontato la diretta interessata parlando di sessioni di un un’ora al giorno. Ma di cosa si tratta? Il primo è “un allenamento coi pesi, indispensabile per aumentare la massa magra” mentre l’altro metodo “usa la resistenza e il peso del corpo per effettuare esercizi quali sit-up e i piegamenti su braccia”.

Non solo: un altro consiglio che la Cuccarini aveva dato alle lettrici di “Vanity Fair” era quello di camminare molto, specie se non si ha il tempo di andare in palestra: “Basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana!” aveva spiegato, ricordando anche che lei nel corso della sua vita ha avuto tre gravidanze, compreso un parto gemellare, motivo per cui aveva spesso fatto sacrifici in termini di dieta e “giocando d’anticipo”. Come? A livello alimentare la conduttrice suggerisce di “mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso”. Spazio quindi a carboidrati, in particolar modo riso o pasta integrale, senza dimenticare gli spuntini a base di frutta, frutta secca e barrette proteiche. “Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno” aggiunge poi, prima di dire la sua pure sulla beauty routine. “Cerco di prendermi cura di me mantenendo la pelle pulita. Soprattutto dal momento che, fra televisione e teatro, faccio uso di trucco molto spesso. La routine consiste in contorno occhi e crema viso idratante/nutriente. Non perdo molto tempo davanti allo specchio, ma mi impongo di farlo, anche in questo caso, con costanza”.











