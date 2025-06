Lorella Cuccarini pubblica un nuovo brano per l’estate in collaborazione con Riki

L’estate è ormai alle porte ed è tempo di pensare ai tormentoni musicali che prenderanno d’assedio le radio di tutta Italia, nelle piazze e nelle spiagge, pronti a farci vivere grandi emozioni nei prossimi mesi estivi. Tra gli artisti che stanno facendo uscire nuova musica in questo periodo troviamo anche Lorella Cuccarini, pronta a rituffarsi nel mondo dei tormentoni con una canzone energica, estiva e destinata a far ballare tutti quanti. Ma non è sola perché, al suo fianco, ha chiamato con sé un amato ex allievo di Amici: Riccardo Marcuzzo, per tutti Riki.

Già nei giorni precedenti l’insegnante di canto di Amici aveva pubblicato una foto emblematica su Instagram, che la ritraeva in primo piano con dietro di sé un cantante “misterioso” girato di spalle. A corredo della foto, per stuzzicare la curiosità dei fan, aveva scritto: “La nostra colonna sonora dell’estate ce l’abbiamo, presto sarà anche vostra. Ma in tutto questo, avete capito chi si nasconde dietro di me?”.

Lorella Cuccarini e Riki in Cha Cha Twist: “L’estate si fa più chic“

Il mistero si è risolto nelle ultime ore, quando sono emersi alcuni video che vedono Lorella Cuccarini sul palco dei Tim Summer Hits 2025 proprio accanto a Riki. Una collaborazione inedita che promette di far ballare tutti quanti, come scritto dalla cantante su Instagram: “Signore e signori accorrete! Questo frizzante fonogramma come una cedrata al limone invita gli astanti ad abbassare le ginocchia e a dondolare a ritmo di twist! Dentro alle balere, sui lettini, tra le righe colorate degli ombrelloni e sulle battigie è ora di ballare! Con il Cha Cha Twist l’estate si fa più chic!”.

È dunque Cha Cha Twist il titolo della hit estiva di Lorella Cuccarini e Riki, destinata a far ballare tutti quanti. I due artisti, assieme a numerosi altri colleghi, si stanno esibendo in questi giorni sul palco del Tim Summer Hits 2025 in Piazza del Popolo a Roma, dove si stanno registrando le puntate della nuova edizione che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 13 giugno, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu.