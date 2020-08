Lorella Cuccarini e Silvio Testi: “29 anni insieme”/ “Le chiamano nozze di granito..”

Un matrimonio che dura da 29 anni e quattro figli: sono questi i numeri che accompagnano la vita di Lorella Cuccarini e Silvio Testi che stanno festeggiando l’importante traguardo con una splendida vacanza in Sardegna. Sereni e sorridenti nelle foto pubblicate dalla Cuccarini, si rilassano nello splendido mare azzurro della Sardegna condividendo con i followers il momento sereno della loro vita insieme. “29 anni e sentirli con gioia – ha la conduttrice su Instagram – Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. Tantissimi i like e i messaggi di auguri ricevuti dalla Cuccarini sia da parte dei fans che di amici e colleghi. “Buon anniversario”, ha scritto Rita Dalla Chiesa mentre Monica Leofreddi ha aggiunto – “traguardo più prezioso”.

LORELLA CUCCARINI E SILVIO TESTI: IL SEGRETO DEL LORO AMORE

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono sposati il 3 agosto 1991 e dal loro amore sono nati quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) ed i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000). Un amore indissolubile quello tra la conduttrice e il marito che si sono sempre tenuti lontano dal gossip vivendo il matrimonio nella riservatezza della loro casa. “La passione e le farfalle nello stomaco durano pochissimo. Ma la coppia evolve, è ben altro. Non c’è appagamento più grande di un progetto di vita, godere nell’invecchiare insieme. E’ un viaggio in continua evoluzione. Poi è ovvio che gli imprevisti ci sono. Io e Silvio non siamo uguali, lui ha bisogno di staccare la spina con momenti solo suoi che io cerco di rispettare, anche se sono diversa, e ho bisogno di immergermi in famiglia”, ha dichiarato la Cuccarini in una vecchia intervista rilasciata a Diva e Donna nel 2017.





