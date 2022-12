Lorella Cuccarini: “…È venuta mancare in 2, 3 giorni”/ Il rimpianto

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini si divide tra TV e teatro oltre il lutto della morte della madre

Inarrestabile può dirsi Lorella Cuccarini, che oltre il segno del suo lutto, trascorre le feste tra il Natale 2022 e l’Epifania 2023, con l’intrattenimento. L’insegnante tanto amata dal pubblico TV di Amici 22 di Maria De Filippi in corso é infatti attesa a teatro, dove recita il musical Rapunzel. Ma dietro la sua intramontabile arte si cela una ferita sempre aperta, il cui dolore però diventa una fonte di motivazione per fare intrattenimento. Si tratta della morte della compianta madre, Maria Persili, a cui la popolare showgirl dai lunghi capelli biondi e volto tv di Amici 22 si dice legata in un inscindibile vincolo d’amore, che supera i limiti di una vita, oltre la morte.

Heather Parisi choc "con Lorella Cuccarini no rivalità, siamo amiche"/ Lei replica su Instagram

“VORREI ALZARE IL TELEFONO E SENTIRE ANCORA LA VOCE DI MAMMA“, dichiara Lorella Cuccarini, in uno sfogo sulla scomparsa dell’amata madre, come ripreso in un’intervista riportata tra le pagine di Nuovo TV. Maria Persili veniva a mancare all’età di 65 anni: «Mi manca raccontarle

le mie giornate», fa sapere la star di Amici 22 sulla compianta familiare, <>.

HEATHER PARISI, PERCHÈ HA LITIGATO CON LORELLA CUCCARINI?/ "Ora? Ci scriviamo spesso"

Tuttavia, nonostante il lutto, Lorella Cuccarini riesce a dividersi tra il matrimonio con il marito, l’amore per i quattro figli, il ruolo tv di insegnante di canto ad Amici 22 e il nuovo spettacolo teatrale. Lorella Cuccarini é promossa per il terzo anno di seguito alla cattedra di canto, nel ruolo di insegnante, e ben oltre l’assidua partecipazione al talent di Maria De Filippi lei si tiene impegnata anche nell’attività teatrale.

Lorella Cuccarini e il rimpianto: l’Intervista a Nuovo TV

-Mi sono complicata la vita-, dichiara ironicamente. Sarà in scena al Brancaccio di Roma fino all’8 gennaio 2023 e poi dal 13 al 29 dello stesso mese in cartellone al Nazio-

nale di Milano. Così si prepara a regalare sorrisi dal vivo, seppur portando nel cuore il rammarico di non essersi goduta

pertanto tempo mamma Maria, che di professione faceva la sarta ed é scomparsa nel 2002.

Amici 2022, Niveo vince il contest Radio Zeta/ Vola al concerto di Capodanno...

«Nessuno poteva immaginarselo», dichiara Lorella Cuccarini della scomparsa della familiare. Maria Persili é venuta a mancare, in seguito ad un ictus che l’ha stroncata nel momento in cui lei si sarebbe potuta godere degli anni in tranquillità, anche vestendo i panni della nonna. «Credo che lei sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti», aggiunge.

Dal suo matrimonio con il produttore discografico e TV Silvio Capitta, nome all’anagrafe di Silvio Testi, sono nati quattro figli: la primogenita Sara é laureata in management in Svizzera e lavora nel settore immobiliare a Milano; Giovanni studia filosofia a Londra; e i gemelli Chiara e Giorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA