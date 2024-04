Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: il “Tuca Tuca” é hot ad Amici 2024/ Web in visibilio per il guanto prof!

Amici 2024 di Maria De Filippi, i Cuccalo sono i re della dance-floor alla 4° puntata del serale

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono i protagonisti di un momento TV travolgente, tra gli highlights nella quarta puntata del serale di Amici 2024. In occasione del rinnovato appuntamento del sabato sera di Amici 2024 di Maria De Filippi, ispirati ai miti nel segno del Pop International, Raffaella Carrà e Michael Jackson, la maestra di canto e il maestro di ballo a capo della squadra Cuccalo in corsa primeggiano nella sfida a 3 squadre del talent show.

E l’occasione é il momento highlight della prima serata in onda sulle reti Mediaset il 13 aprile 2024, che si registra su un tappeto musicale del Medley A far l’amore comincia tu, Bad e Tuca Tuca. Quando, al guanto prof i due caposquadra schierano i loro cavalli di battaglia a prova di staging sul palco e in formato performance, sulle note delle icone pop Carrà & Jackson che li ha ispirati nell’arte. Una prova che vede i maestri schierati contro gli equipollenti insegnanti a capo dei team competitor, al talent show. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da una parte a capo dei Zerbi-Cele, e Raimondo Todaro e Anna Pettinelli dall’altra parte a capo dei Todarelli, come vuole la sfida serale a 3 squadre, Cuccalo inclusi. E il risultato é un successo garantito per l’accoppiata Cuccarini-Lo, sulla scia di un tripudio di interazioni social di nel web da parte degli internauti.

Il Tuca-Tuca dei Cuccalo diventa virale: s’infiamma il gossip su Amici!

Tra i momenti top nell’highlight da 10 e lode in pagella della quarta puntata del serale di Amici 2024, lo stellare guanto prof dei Cuccalo regala un sexy Tuca Tuca. Un momento caliente che vede Lorella ed Emanuel concedersi ad un sodalizio personale e artistico fatto di una spiccata vicinanza fisica. Nel dettaglio sono sfioramenti maliziosi e giochi gestuali romantici a farla da padroni nella performance dei due colleghi caposquadra di Amici 2024, come si evince dal video che é ora un trend virale sul social TikTok.

Non a caso, c’é chi tra gli utenti spettatori di Amici 2024 elogia il duo caposquadra dei Cuccalo, a suon di commenti positivi via social. Tra questi abbondano quelli allusivi al gossip che vedrebbe Emanuel Lo e Lorella Cuccarini nascondere una complicità intima per la quota “flirt top secret”.

“Sempre bravi loro due…un’altra categoria loro”, si legge tra gli altri commenti social aggreganti degli utenti che si dicono entusiasti dei Cuccalo sulla pagina Instagram di Amici.

In studio parte la musica e… Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ci portano con loro nel mitico mondo di Raffaella Carrà e Michael Jackson! Saranno loro i vincitori del guanto di sfida dei prof? #Amici23 pic.twitter.com/nWmGWofDdF — Witty TV (@WittyTV) April 13, 2024













