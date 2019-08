Lorella Cuccarini, figlia Sara Testi è la sua “sosia”/ Foto “sei un dono immenso”

Dopo l’anniversario con il marito Silvio, Lorella Cuccarini oggi festeggia il 25esimo compleanno della figlia Sara Testi. La nota artista ha scelto Instagram per farle gli auguri e la foto pubblicata evidenzia una grandissima somiglianza tra madre e figlia, quasi due gocce d’acqua, e molti follower hanno sottolineato che Sara sembra la “copia” di mamma Lorella. Il messaggio postato dalla prossima conduttrice de La vita in diretta ha emozionato molti utenti, parole dense d’amore: «4 agosto 1994: una data che ha cambiato in modo meravigliosamente irreversibile la nostra vita! Essere genitori è un dono immenso… Grazie Sara, per averci “accompagnato” in questo percorso di scoperta e di crescita». Lorella Cuccarini, nel messaggio firmato anche dal compagno Silvio Testi, ha poi aggiunto: «Tu e i tuoi fratelli siete la cosa più bella che potessimo desiderare nella vita. Con amore».

LORELLA CUCCARINI E SARA TESTI, SOMIGLIANZA INCREDIBILE MADRE-FIGLIA

Tantissimi seguaci di Lorella Cuccarini hanno colto l’occasione per fare gli auguri alla giovanissima Sara, ma c’è anche chi vuole rimarcare la grande somiglianza tra madre e figlia. Qui di seguito vi riportiamo alcuni commenti comparsi sul post pubblicato dall’attrice: «Con una mamma così dovevi essere per forza speciale come lei», «Auguri Sara sei meravigliosa come la tua mamma», «Auguri Sara, hai preso la bellezza di tua Mamma». E la foto scelta per celebrare la ricorrenza simboleggia un po’ il grande amore provato l’una per l’altra: Lorella che bacia e cinge a sè la figlia, Sara che sorride felice. Un’immagine che comunica un grande sentimento e che celebra la famiglia e tutte le sue sfumature…





© RIPRODUZIONE RISERVATA