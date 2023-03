Lorella Cuccarini, fisico mozzafiato a 57 anni/ “Il mio segreto? Fare 5 pasti…”

Lorella Cuccarini e il segreto di bellezza

A 57 anni, Lorella Cuccarini sfoggia un fisico perfetto esattamente come quello che aveva quando ballava in televisione incantando tutti. Bellissima e con un corpo in perfetta forma, l’insegnante di Amici ha svelato il proprio segreto di bellezza nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sette, l’inserto del Corriere della Sera. La Cuccarini, parlando della propria forma fisica, ha svelato di essersi rivolta ad un nutrizionista che le ha insegnato a mangiare cinque volte al giorno. «Faccio cinque pasti al giorno, prima facevo un’alimentazione fatta di privazioni, ma è un approccio sbagliato», ha raccontato la showgirl.

La scelta di rivolgersi ad un nutrizionista è arrivata in seguito ad un intervento alla tiroide per il quale aveva notato qualche cambiamento sul proprio fisico. «Mi ero quasi rassegnata a questo nuovo assetto», ha raccontato per poi decidere di rivolgersi ad una persona esperta per imparare a gestire la situazione.

La dieta di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha così cominciato a mangiare bene seguendo i consigli del nutrizionista e ad allenarsi quotidianamente, ma cosa mangia esattamente la show girl? «L’anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio».

E l’allenamento? «Temevo per il viso: dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no. Ho cominciato poi due attività sfidanti e divertenti: calisthenics e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio). Sto bene, davvero bene», ha concluso.











