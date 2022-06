Lorella Cuccarini fuori dal cast di Amici 22?/ Ecco cosa dicono gli spoiler

Amici 22, Lorella Cuccarini non confermata tra i professori?

A pochi mesi di distanza dalla finale di Amici 21, conclusosi con la vittoria di Luigi Strangis, si pensa già alla nuova edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 22, la cui messa in onda potrebbe partire a settembre 2022. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini tra le possibili non conferme nel cast dei professori di canto arruolati al talent show. In particolare, come sostiene l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, dietro il possibile non ingaggio di Lorella Cuccarini ad Amici 22 potrebbero esservi dei sopraggiunti impegni professionali, come un vociferato ruolo di conduttrice per “la più amata dagli italiani” al timone di Striscia la notizia, che non potrebbe coniugarsi con una riconferma della showgirl al talent di Maria De Filippi.

Una voce che, però, viene ora sconfessata dalle anticipazioni tv di Amici news, riprese da Novello 2000: ““Lorella Cuccarini confermata per la prossima edizione”.

Il post sibillino di Lorella Cuccarini su Amici

Stando agli spoiler da prendersi con le dovute pinze, Lorella Cuccarini non avrebbe invece motivo per non prendere parte ad Amici 22 e coprire il ruolo di insegnante di canto, che ad Amici 21 le ha permesso di fare squadra con i cantanti talenti del calibro dei finalisti del talent, Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana).

Al momento, tuttavia, nulla è dato per certo. Anche se in un post di ringraziamento destinato a Maria De Filippi, condiviso via Instagram a talent ormai ultimato, Lorella Cuccarini si è detta al settimo cielo per il secondo anno consecutivo vissuto nelle vesti di insegnante allo show di Canale 5, per l’edizione Amici 21: «Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.».

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché Lorella Cuccarini si riconfermi ad Amici.

