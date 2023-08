Lorella Cuccarini: fuori dal cast di Amici 23?/ La più amata dagli italiani compie 58 anni, battuto il tumore

Lorella Cuccarini compie gli anni: lo spoiler TV di Amici 23 anticipa che…

Lorella Cuccarini compie 58 anni nella giornata di San Lorenzo e il fenomeno delle stelle cadenti, e da inarrestabile star TV potrebbe confermarsi nel cast di Amici 23, come insegnante di canto al talent show Amici di Maria De Filippi. Nell’attesa del via alla messa in onda di Amici 23, in partenza sulle reti Mediaset a settembre 2023, TV Blog anticipa la presunta riconferma della “più amata dagli italiani” alla cattedra degli insegnanti della scuola più amata dagli italiani. Questo contro gli ageisti hater che vorrebbero fuori dalla TV la Cuccarini, che si avvicina al traguardo delle 60 primavere, come gli anni di una vita costellata di traguardi e successi per lei, nel privato e nella carriera.

E dal passato di Lorella non può essere dimenticata la battaglia contro il cancro che, nel dettaglio, ha visto la showgirl fronteggiare un tumore diagnosticatole alla tiroide, per cui su esortazione dei medici lei si é vista costretta a farsi rimuovere l’organo. Tuttavia, Lorella Cuccarini non ha mai perso la voglia di vivere e la forza di volontà nel mettersi in discussione come persona e professionista, divenendo protagonista di sfide personali sempre nuove, riscoprendosi ad ognuna di esse. Da più di 30 anni Lorella Cuccarini è sposata con Silvio Testi, all’anagrafe Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo. La coppia ha dato alla luce quattro figli: la primogenita Sara è una 26enne che lavora nel settore immobiliare, Giovanni è nato nel 1996 e i gemelli Chiara e Giorgio sono venuti al mondo nel 2000.

Lorella Cuccarini prossima alla conduzione di Temptation island Winter?

E mentre TV Blog preannuncia la sua riconferma nel cast di Amici, oltre ad un possibile nuovo debutto TV al servizio di una produzione Fascino facente capo a Maria De Filippi, presumibilmente in qualità di conduttrice alla prima edizione di Temptation Island Winter in arrivo, Lorella Cuccarini celebra il suo compleanno postando via Instagram una carrellata di foto. Immagini che immortalano la festeggiata mentre é in compagnia con alcuni intimi e in vesti vacanziere. “Un brindisi a tutti noi, grazie per la valanga di auguri”, é il messaggio a corredo del post dei celebrativi della festeggiata, più amata dagli italiani.

Intanto, inoltre, per la quota ex Amici 22, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear segnano un ritorno di fiamma…











