Lorella Cuccarini fuori dalla RAI per il M5S?/ Spunta il video di Matano con…

Lorella Cuccarini fatta fuori dalla Rai dal Movimento 5 Stelle? L’addio della “più amata dagli italiani” a La vita in diretta con tanto di diverbio con il compagno di avventura Alberto Matano tiene ancora banco a distanza di mesi, ma oggi si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile allontanamento dalla Rai per motivi politici. E’ un dato di fatto che la Cuccarini non sia mai stata una sostenitrice del Movimento 5 Stelle, mentre il suo ex collega Matano si, ma a far insospettire e indispettire il pubblico e i fan della showgirl è stato un video spuntate nelle ultime ore che ritrae proprio il mezzobusto di Raiuno in compagnia di Mara Venier e del ministro grillino per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. Il video, manco a dirlo, è scoppiato come una vera e propria bomba sul web facendo infuriare i fan della Cuccarini che stando a quanto riportato da Dagospia avrebbero invaso i social con le loro “denunce”. “I fan di Lorella su Twitter non hanno dubbi: è la prova che è stato il conduttore unico de La Vita in Diretta, con il potente amico, a farla fuori dalla Rai” si legge su Dagospia.

Lorella Cuccarini: il suo futuro in Rai è incerto

Intanto il futuro di Lorella Cuccarini in Rai si fa sempre più complicato: dopo l’addio a La vita in diretta sembrerebbe essere saltata anche la conduzione de Lo Zecchino D’Oro. Il nome di Lorella Cuccarini è letteralmente scomparso dai palinsesti Rai, anche se il ben informato Blogo ha vociferato che a richiedere di non essere menzionata sia stata proprio lei. Anche il settimanale Oggi, infatti, aveva rivelato qualche settimana fa che fosse stata proprio la Cuccarini a bloccare la possibile conduzione de Lo Zecchino d’Oro. La showgirl vorrebbe confrontarsi prima con Stefano Coletta per discutere del suo futuro in Rai del resto il direttore della prima rete di Viale Mazzini ha sempre confermato il suo grande interesse verso la Cuccarini: “penso a un ritorno all’intrattenimento e c’è anche Lo Zecchino d’Oro. Stiamo parlando anche di altri impegni con lei”. Cosa succederà?



