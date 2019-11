Lorella Cuccarini/ Heather Parisi “Indifferenza? E’ un atto di carità”

Lorella Cuccarini è conosciuta non solo per essere la più amata dagli italiani, ma anche per essere “nemicamatissima” di Heather Parisi, la showgirl ospite della nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso” in onda lunedì 18 novembre 2019 su Canale 5. Un nuovo capitolo della saga Parisi-Cuccarini è pronto ad essere scritto in diretta televisiva? Alcune settimane fa, infatti, la Parisi ospite della D’Urso si era lasciata andare ad una serie di commenti al vetriolo sulla collega precisando: “non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me”. Parole pesantissime quelle pronunciate da Heather che, sempre nel salotto di Carmelita, ha chiosato contro la Cuccarini dicendo: “provo indifferenza, non fa parte della mia vita”.

Heather Parisi: “provo indifferenza per Lorella Cuccarini”

Lorella Cuccarini dopo dichiarazioni rilasciate da Heather Parisi negli studi di Live – Non è la d’Urso non ha replicato. La showgirl ha preferito non innescare l’ennesima polemica, ma in queste ore la Parisi è tornata a parlare della sua “nemicaamatissima” facendo alcune precisazioni in merito alle sue dichiarazioni. “Non è vero che l’indifferenza è un sentimento negativo. L’indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos’è? Non è altro che carità. Ecco, l’indifferenza è un atto di carità” ha detto la cantante di “Cicale” che alcune settimane fa proprio dalla D’Urso parlando della collega Cuccarini aveva detto di “provare indifferenza” nei suoi confronti. Su Twitter questa volta la Parisi torna su quanto detto per sottolineare il suo punto di vista. Al momento la Cuccarini non ha replicato alle parole della showgirl nemica.

Cesare Bocci: “ho visto le terga di Lorella Cuccarini” Heather Parisi a parte, Lorella Cuccarini procede la sua conduzione de “La Vita in diretta” con Alberto Matano su Rai1. Il programma, tra alti e bassi dal punto di vista degli ascolti, ha regalato un pettegolezzo che è stato molto commentato dal popolo del web. Tutto è successo quando in studio è stato ospite Cesare Bocci, attore di cinema, fiction ma anche di musical. Nello specifico Bocci ha lavorato con la Cuccarini nel musical Sweet Charity; un’esperienza di cui l’attore ha voluto raccontare un aneddoto davvero particolare. “Ci sente qualcuno? Lo dico a tutti gli italiani: io ho visto le terga di questa signora. Solo una eh! dice Bocci con la Cuccarini che, in grande imbarazzo, replica: “era scoperta solo un po’… Dovete sapere che questo uomo qui è un infermiere fantastico. Siccome ci sono stati momenti difficili in cui la voce andava giù avevo bisogno di fare delle punture”.

