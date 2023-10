Lorella Cuccarini: il motivo del non-ritorno in Rai?/ C’entra Maria De Filippi: la confessione

Amici 23, Lorella Cuccarini non rientra in casa Rai: la scelta non troppo velata

Lorella Cuccarini non fa rientro in casa Rai che l’ha vista per anni primadonna, e resta da tempo sulle reti Mediaset, per Amici 23 di Maria De Filippi. E il motivo legato alla non-re entry nei palinsesti delle reti della TV di Stato sarebbe presto detto, dalla diretta interessata.

La showgirl più amata dagli italiani é confermata nel ruolo di insegnante di canto alla nuova edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Intanto in un’intervista “rivelatrice” concessa a TV, sorrisi & canzoni, la showgirl più amata dagli italiani, non nasconderebbe sibillina di aver avuto tra le mani la proposta per un ritorno alla partecipazione televisiva sulle reti Rai e di aver declinato l’offerta. Il motivo della non- re entry nei palinsesti della TV di stato competitor del Biscione? La confermata star di Amici 23 in corso non si sarebbe mai potuta rifiutare rispetto alla chance di un ritorno nello studio del talent show di casa Mediaset, complice il cordone ombelicale della collaborazione che la vincola alla regina di ascolti di casa Mediaset: Maria De Filippi.

La verità di Lorella Cuccarini é presto snocciolata

“Mi trovo in una fase della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui, ad ‘Amici’, mi sento veramente a casa-esordisce l’Intervistata, relativamente alla fase della sua carriera artistica che la vede una riconferma tra le stelle TV e streaming di Amici 23-. Vivo momenti magici, in cui tutto sembra perfetto. Adoro il rapporto che ho con Maria De Filippi e con i ragazzi. Condividere i loro sogni e le loro esperienze è un ruolo che sento davvero mio“. Il ruolo di insegnante di canto competitor di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, nella scuola più spiata d’Italia, le consente di aprirsi nella comunicazione con un occhio pubblico giovane e vario, in un abbraccio circolare tra le generazioni. Quindi, finché c’é posto per lei ad Amici, la Cuccarini non riuscirebbe a dividersi tra Maria e la Rai: “Non posso tagliare il cordone con loro. È meraviglioso vedere come crescono e cosa riescono a realizzare. È stata una grande soddisfazione personale vedere Martina Miliddi con Fiorello“, fa sapere in aggiunta Lorella Cuccarini, dicendosi quindi fiera dell’insegnamento di ruolo ad Amici, incluso quello in qualità di maestra di ballo della latinista Martina ed ex fiamma di Aka7even ad Amici 20.

