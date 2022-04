Lorella Cuccarini, incidente al serale di Amici 21/ Come sta? Infortunio al ginocchio

Anche la nuova puntata del serale di Amici 21, tra una sfida e l’altra tra gli allievi rimasti in gara, regalerà un momento divertente in cui unici protagonisti saranno i prof. Si tratta del consueto guanto di sfida che vedrà da una parte schierati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dall’altra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Le anticipazioni ci svelano che la prima coppia porterà in scena questa volta Dirty Dancing, mentre Cuccarini e Todaro si esibiranno nei Blues Brothers.

Inutile dire che anche questa volta i secondi citati avranno la meglio, aggiudicandosi l’ennesima vittoria ai danni dei colleghi che, comunque, faranno tanto divertire il pubblico. Tuttavia, nel corso dell’esibizione, pare che Lorella Cuccarini abbia avuto un incidente e si sia fatta male al ginocchio.

Lorella Cuccarini, come sta dopo l’infortunio ad Amici 21?

Stando a quanto riporta Novella2000, durante la performance in compagnia di Todaro, Lorella Cuccarini si sarebbe infortunata, facendosi male al ginocchio a causa di un movimento errato. Pare, tuttavia, non sia nulla di grave. La prof è infatti tornata subito in carreggiata, riprendendo la puntata senza particolari problemi. Sta, dunque, bene e non dovrebbe aver avuto conseguenze importanti dall’infortunio. Domani, tuttavia, non sarà una puntata facile per la sua squadra che dovrà affrontare molti rischi e un’eliminazione.

