Lorella Cuccarini “Io e Arisa ci siamo confidate molto..”/ “Tornerò ad Amici se..”

Lorella Cuccarini ha conquistato il popolo di Amici 2021. I ragazzi seguiti e indirizzati e non offesi o maltrattati, la voglia di fare spettacolo portando in tv quello che era un tempo e, soprattutto sorrisi e giochi anche con gli altri giudici e specie con Arisa con la quale ha davvero legato molto. Lei stessa si racconta in una nuova intervista a Tv Sorrisi e canzoni raccontando della loro amicizia e, soprattutto, di quanto siano diventati complici non solo a lavoro ma anche fuori: “Fin da subito abbiamo avuto lo stesso approccio alle dirette: mai criticare nessuno dei ragazzi! Sarà perché lavoriamo dall’altra parte e sappiamo bene quando certe osservazioni possano ferire l’autostima”. Dall’altro lato Lorella Cuccarini svela di aver parlato con Arisa anche di cose personali e di essersi confidata molto con lei tanto da definirsi amica pronta a cercare casa per lei a Roma se lo vorrà “sa che io ci sono per lei sempre”.

Stefano De Martino, tuca tuca con Lorella Cuccarini ad Amici/ "Che occasione unica!"

Lorella Cuccarini dal rapporto con Arisa ad Amici bis, tornerà?

Infine, non si può parlare di un possibile Amici bis soprattutto dopo il successo ottenuto in questa edizione con ascolti record e la finale più vista di sempre anche per merito dei prof e, quindi, anche di Lorella Cuccarini. La showgirl al riguardo è ancora molto misteriosa ma rivela anche che con Maria de Filippi non c’è stato modo di parlare di un possibile ritorno anche se lei si è integrata bene e tornerebbe con piacere nella scuola. Adesso toccherà alla conduttrice dire la sua visto che i casting partiranno a breve e si dovrà pensare alla prossima edizione.

LEGGI ANCHE:

Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: "Non sei equa"/ Lei sbotta: "Sei una RC..."Arisa e Lorella Cuccarini/ "Zerbi-Celentano? Ad Amici solo show, ci vogliono bene..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA