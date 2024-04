Lorella Cuccarini: “La famiglia è fondamentale”/ “Amo fare tutte le cose per bene, il coraggio…”

Lorella Cuccarini è stata ospite stamane negli studi di Uno Mattina, in diretta su Rai Uno. La nota showgirl, prof di Amici di Maria De Filippi, ha scelto tre parole che apparivano sullo schermo, a cominciare da famiglia: “Il concetto di famiglia io lo penso in maniera ampia – spiega Lorella Cuccarini – io sono quella che sono per la mia famiglia di origine e attuale e non sarei così realizzata e soddisfatta se non ci fosse stata la famiglia ma comunque per me il concetto di famiglia va al di là, io amo molto fare famiglia quando lavoro, per me un ambiente di lavoro se non riesce ad essere famiglia è come se mancasse qualcosa, se non ci fosse famiglia sarebbe molto difficile. Come riesco a coniugare queste due cose? Credo che la spinta principale sia la passione, quando sei innamorato delle cose che fai trovi il tempo per fare tutto”.

Quindi Lorella Cuccarini ha aggiunto, soffermandosi sulla parola dedizione: “Io sono una persona che ama fare le cose per bene. E’ la dedizione, avere cura per le cose che si fanno, tutte le cose che faccio, sia le piccole che le grandi lo faccio sempre con grande serietà, attenzione e cura, non sempre dai i risultati che uno spera ma per lo meno limiti i danni”. Lorella Cuccarini ha concluso la sua intervista ad Uno Mattina parlando del coraggio: “Bisogna averne, avere il coraggio di affrontare la vita e di dire le cose come stanno, quando si fanno delle scelte e si fanno con coerenza, non si sbaglia mai”.











