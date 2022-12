Lorella Cuccarini lascia Amici 22?/ Corteggiatissima dalla Rai: spunta il retroscena…

Lorella Cuccarini vero l’addio ad Amici?

Dopo essere entrata a far parte della squadra degli insegnanti di canto di Amici, Lorella Cuccarini, dalla scorsa edizione del talent show di canale 5, accanto a Rudy Zerbi e Arisa, ricopre il ruolo di insegnante di canto. Quella della stagione in corso, tuttavia, potrebbe essere l’ultima esperienza della Cuccarini come insegnante. Secondo un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo, infatti, nel futuro della Cuccarini, potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Rai.

“Si sussurra che alla Rai alcuni dirigenti di peso la stiano corteggiando insistentemente negli ultimi tempi…”, scrive Alberto Dandolo sull’ultimo numero in edicola del settimanale Oggi. Dopo aver lasciato la Rai, l’azienda dove la sua carriera televisiva è nata, la Cuccarini potrebbe tornarci per aprire un altro capitolo importante della sua carriera.

Lorella Cuccarini: programma in prima serata sulla Rai?

Oltre a corteggiare Lorella Cuccarini per convincerla a tornare, la Rai sarebbe pronta ad affidarle anche un programma importante in prima serata. Un’indiscrezione bomba che Alberto Dandolo lancia svelando ulteriori dettagli: “Pensano a lei come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa…” – scrive Dandolo che poi aggiunge – “In alternativa per lei potrebbe esserci anche una prima serata…”.

La Cuccarini, dunque, lascerà davvero la scuola di Amici? In attesa di scoprirlo, sulla presenza della Cuccarini nella scuola di Maria De Filippi, aggiunge: “Sta riscuotendo un buon successo come coach di Amici, il fortunato e storico talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi…”.

