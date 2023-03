Lorella Cuccarini lascia Amici 22, prima del serale?/ Spunta la verità

Lorella Cuccarini si racconta, oltre Amici 22: l’intervento a Verissimo

Lorella Cuccarini é prossima a lasciare a terzi il ruolo coperto ad Amici 22 di Maria De Filippi, anche in prospettiva di un rientro in casa Rai? É l’interrogativo che la curiosità generale dell’occhio pubblico solleva, anche a fronte delle ultime anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, che vedono Lorella Cuccarini protagonista di un duro scontro con il collega insegnante di canto di ruolo al talent, Rudy Zerbi. Quando il serale di Amici 22 é ormai dietro l’angolo, sulla scia del chiacchiericcio mediatico sul suo conto, Lorella Cuccarini torna nello studio TV di Verissimo, come emerge alla puntata del talk datata 6 marzo 2023. Incalzata dai quesiti della conduttrice Silvia Toffanin, “la più amata dagli italiani”, tra le altre dichiarazioni, prontamente smentisce la sua vociferata uscita di scena da Amici 22 all’orizzonte.

SARA, GIOVANNI, CHIARA, GIORGIO CAPITTA FIGLI LORELLA CUCCARINI/ "Sono bravi ragazzi"

“Ogni tanto leggo qualche blog che parla di una stagione in cui probabilmente deciderò di andare altrove- replica, nel dettaglio, l’ex conduttrice TV de La vita in diretta in Rai e insegnante di Amici 22 sulle reti Mediaset-. Però francamente se Maria De Filippi non cambia idea e non vuole cambiare professori, io non mi muovo perché mi trovo veramente bene”. Insomma, almeno per il momento Lorella non ha alcuna intenzione di abbandonare il team di produzione di Amici 22, il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi: “E’ una famiglia, mi sono sentita accolta, mi sento nel posto giusto”, aggiunge l’intervistata, non a caso. Ma non é tutto. Lorella si dichiara eccitata all’idea che sia ad un passo dalla fase TV serale di Amici 22, per il suo terzo anno consecutivo: “E’ veramente una soddisfazione grande. Non l’avrei mai immaginato ma mi trovo molto bene. Ora arriva anche la parte più divertente, quella del Serale”.

SILVIO TESTI, MARITO LORELLA CUCCARINI/ "C'è ancora tanta complicità tra noi..."

Lorella Cuccarini torna al Festival, a Sanremo 2023

La bionda TV star non lesina dichiarazioni neanche quando viene incalzata sul ruolo di featuring in duetto con il giovane Olly coperto alla gara cover nel Festival della Canzone disputatosi tra i 28 Big di Sanremo 2023: “C’è stato un ritorno che non mi sarei mai aspettata”, ammette la Cuccarini, rispetto alla nuova esperienza festivaliera, dopo che alla kermesse di Sanremo, in passato, ha coperto il ruolo di conduttrice e concorrente.

E infine non possono mancare delle dichiarazioni sul total look e la sua immagine, che hanno dettato tendenza a Sanremo 2023: “La rivincita delle cinquantenni. Ci si può prendere cura di noi anche superando una certa età”, conclude Lorella Cuccarini di Amici 22.

Lorella Cuccarini, dieta e come si allena/ "Faccio Calisthenics. Segreto? Costanza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA