Lorella Cuccarini, lite con Anna Pettinelli per Mida ad Amici 2024/ “Modera i toni, sono di cattivo gusto!”

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, è lite al serale di Amici 2024 per il guanto di sfida a Mida

La seconda puntata del serale di Amci 2024 si apre con l’atteso e discusso guanto di sfida inviato da Anna Pettinelli a Mida. All’allievo di Lorella Cuccarini viene chiesto di esibirsi sulle note di ‘Io canto’ senza l’ausilio dell’autotune e iniziando senza musica contro Martina. Un guanto che Mida ha rifiutato inizialmente e che continua a rifiutare in studio.

In studio si accende subito lo scontro tra le due coach. Dopo la lettura della lettera della Pettinelli a Mida, Lorella Cuccarini prende parole, invitando la collega, come prima cosa, a evitare di usare toni così forti e poco rispettosi nei confronti di allievi e professori erché “sono di cattivo gusto”. Così è sbottata: “Questo non è un guanto, è una punizione! Il tuo fine non è quello di esprimersi, ma quello di metterlo in difficoltà!”

Malgioglio contro Anna Pettinelli e dalla parte di Mida: lo scontro ad Amici 2024

“Io gli ho semplicemente chiesto di cantante, non è qui per fare questo?” chiede provocatoria Anna Pettinelli, che ribadisce l’importanza di saper cantare in ogni tipo di cantante. La giuria però le rema contro. Prima Malgioglio, che le dice: “Tu metti in ridicolo un ragazzo che ha un modo di cantare alla sua maniera. Non sono d’accordo con te Pettinelli! Il ragazzo ha una personalità!”

È d’accordo anche Michele Bravi, che dice: “Le premesse sono un po’ sbagliate. Io canto è un brano con un certo tipo di vocalità, credo che Mida sappia di non rappresentare quella categoria di cantante, quindi per me non è equo.” “Qui non c’entra lo stile, c’entra solo poter cantare senza musica.” è la chiusa, stizzita, di Anna Pettinelli.

