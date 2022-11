Lorella Cuccarini, mamma morta e la malattia “Devastante”/ “Mi operai subito perché…”

Lorella Cuccarini parla a Verissimo del dolore per la morte della madre Maria Persili e la sua battaglia contro una malattia nel 2002. “Fu un anno molto devastante, sai che rapporto avevo con mamma, per tutti noi, parlo anche per i miei fratelli, è stato un dramma perché è stato un cordone che si è spezzato in maniera feroce“, spiega la ballerina e conduttrice in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin. “Mamma è venuta a mancare nell’arco di 3 o 4 giorni, ma nessuno se lo poteva immaginare“. Dopo pochi mesi Lorella Cuccarini ha scoperto di avere un nodulo alla tiroide per il quale è stata sottoposta ad un’operazione. “Ho dovuto subito operare perché non si sapeva se avesse potuto cambiare natura col passare del tempo“, aggiunge Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini "miei figli si fanno ancora abbracciare"/ "Voglio diventare nonna"

LORELLA CUCCARINI E QUELL’ANNO DIFFICILE…

“Ho dovuto fare i conti con la ripresa, scopri l’importanza di certe cose solo quando non le hai più, parlo anche della tiroide che è una ghiandola importante per il nostro benessere psicofisico“. La vicinanza del marito Silvio Testi e dei figli l’ha aiutata. “Quando però si è insieme e non si porta un peso così grande da soli anche i momenti difficili pesano meno“. Il marito è stato molto importante per Lorella Cuccarini: “Anche Silvio era legato alla mamma Maria, anche se sono due Tori e c’era questo contrasto dal punto di vista del carattere, però mamma è sempre stata molto forte e molto sincera e Silvio lo ha sempre tanto apprezzato“. A Verissimo spiega anche che tante volte le verrebbe voglia di alzare il telefono per raccontarle cose che le succedono. “Col passare del tempo ho capito che c’è comunque. Questo filo diretto resta e sono sicura che si sta divertendo molto per le cose che stanno succedendo in famiglia“.

LEGGI ANCHE:

Lorella Cuccarini e Silvio Testa/ "Sempre insieme anche nei momenti difficili"Lorella Cuccarini collabora con Cristina D'Avena/ Cantano il duetto di Magica Doremí

© RIPRODUZIONE RISERVATA