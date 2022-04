Silvio Testi, chi è il marito Lorella Cuccarini e i figli/ Un legame indissolubile

Chi è Silvio Testi marito di Lorella Cuccarini?

Silvio Testi, celebre produttore discografico e televisivo è da 30 anni il marito di Lorella Cuccarini. Classe 1954, il suo vero nome è Silvio Capitta e da sempre si rivela essere un uomo ambizioso e dedito al lavoro; nel 1987 fonda la società indipendente Triangle Production e poco dopo conosce Lorella Cuccarini. i due hanno collaborato a “Fantastico” e dietro le quinte si sono invaghiti l’uno dell’altro nonostante in quel periodo fossero entrambi fidanzati. Lui si è laureato in giurisprudenza ma ha esordito nel mondo dell’industria discografica ed ha prodotto delle canzoni per Heather Parisi.

In quegli anni, dopo il primo colpo di fulmine e concluse le loro relazioni sentimentali passate, Silvio, stando a quanto riportato da Lorella in alcune interviste, la invitò al cinema, per guardare, in compagnia di altre persone il film “Sogni di Akira Kurosawa”; da quel primo passo la loro storia d’amore fu coronata dal matrimonio nel 1991 e dall’arrivo dei loro 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio, con cui hanno un bellissimo rapporto nonostante la distanza che spesso li divide.

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, sono i figli di Lorella Cuccarini, ecco cosa fanno nella vita

La primogenita della famosa coppia formata da Lorella Cuccarini e Silvio Testi si chiama Sara. Lei è nata nel 1994, è molto legata alla madre nonostante vivano distanti e non possano vedersi molto spesso; Lorella vive a Roma mentre la figlia vive a Milano e dopo essersi laureata in management in Svizzera, lavora in un’azienda immobiliare. Il secondogenito, Giovanni, è nato nel 1995, è un dj molto conosciuto ed è apparso sui social insieme alla madre nel giorno della sua laurea di Economia, Filosofia e Pratica dell’Università di Warwick a Londra.

A completare la famiglia di Lorella Cuccarini ci sono i gemelli Chiara e Giorgio, nati nel 2000; Chiara è una calciatrice e gioca nella squadra femminile della Roma mentre Giorgio, come il fratello Giovanni vorrebbe diventare un famoso dj. Dal profilo Instagram di Lorella sappiamo che una delle cose che una delle cose che più le piace condividere con i figli è la cucina, è spesso apparsa insieme al figlio in alcuni video durante la preparazione delle sue amate fettuccine e molto altro: però Lorella è soprattutto una madre affettuosa e presente, non a caso è sempre in prima fila durante le partite di calcio della figlia Chiara.











