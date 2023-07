Lorella Cuccarini: “Mi hanno proposto di tornare in Rai al posto di Serena Bortone”/ “Ho rifiutato perché…”

Lorella Cuccarini ha ricevuto una proposta per uno show su Rai 1: la rivelazione della showgirl

Lorella Cuccarini desiderata alla Rai. È questo quanto svelato dalla showgirl, da qualche anno coach ad Amici, nel corso di una chiacchierata con il suo fan club, come riportato da TvBlog. “Proposta alla Rai? Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. – ha ammesso Lorella – Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour.” Così ha spiegato: “Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1 (quella che prima era di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ndr), ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano“. In seguito la Cuccarini sottolinea che: “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato“.

Lorella Cuccarini, nel corso della chiacchierata, ha anche confermato che sarà ospite di Amadeus nello show di Rai1 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 all’Arena di Verona. L’obiettivo è chiaro: “Sto pensando ad un progetto musicale che ripercorra i 40 anni di carriera, è già pronta una versione de La notte vola realizzata da Merk & Kremont, all’Arena sarà la prima uscita ufficiale del pezzo“.

Lorella Cuccarini pronta a tornare ad Amici

Ricordiamo che Lorella Cuccarini ripartirà di nuovo dalla scuola di Amici come confermato da lei stessa: “Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, soddisfatta e serena. Questo per me è fondamentale”. La conduttrice non esclude di esplorare nuove opportunità lavorative: “Poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena“. Lorella Cuccarini ha quindi definitivamente chiarito i suoi progetti per il futuro.

