Lorella Cuccarini/ Nuovo attacco di Heather Parisi dopo il debutto di Gran Tour?

Lorella Cuccarini: “Vi racconteremo a modo nostro la meravigliosa Puglia”

Lorella Cuccarini apre i battenti di una nuova conduzione di sicuro interesse. Prima di raccogliere il testimone che le permetterà di solcare il mare de La Vita in Diretta, la storica conduttrice ha scelto di non risparmiarsi nemmeno nei mesi estivi e di sbarcare su Rai 1 per cinque serate: sarà il volto di Grand Tour, in onda in prima serata a partire da oggi, venerdì 2 agosto 2019. La sua missione? “Vi racconteremo a modo nostro la meravigliosa Puglia”, sottolinea sui social parlando del primo appuntamento dello show, ovvero una delle terre più affascinanti del Bel Paese. “Faremo tutta la parte costiera”, svela invece durante il collegamento di questi giorni con 1 Mattina. Al suo fianco ci sarà infatti Giuseppe Calabrese, con cui percorrerà la via Francigena. “Quella più turistica e anche quella più godereccia”, sottolinea durante l’intervento la Cuccarini. Grazie alle Storie di Instagram la vediamo non solo a bordo barca, sorridente mentre ammira il panorama scoprendo alcune curiosità sui luoghi visitati. E poi qualche sbarco a terra, per selfie e incontri. Lorella infatti non rimarrà in secondo piano, ma farà da collante fra il panorama mozzafiato e i diversi ospiti d’onore che ha scelto per il suo primo appuntamento, come Fabio Troiano e Al Bano Carrisi.

Gli haters di Lorella Cuccarini pronti a criticarla dopo il debutto di Gran Tour?

Un ritorno un po’ inedito sotto questo punto di vista quello della Cuccarini, abituata a ben altre pagine del piccolo schermo ed entusiasta allo stesso tempo di poter saggiare esperienza e professionalità anche in contesti diversi dal solito. Siamo sicuri non si faranno attendere i commenti della critica e dei sui “nemici storici” dopo questo debutto in tv con Gran Tour dopo la polemica che ha seguito la sua nomina a conduttrice de “La vita in diretta insieme a Alberto Matano. Come non citare Heather Parisi che commentava così la sua promozione della sua collega “Non scherziamo! Per aver”e la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”.

Lorella Cuccarini, pronta per La vita in diretta

Le riprese de La Vita in Diretta sono già iniziate e Lorella Cuccarini ha avuto modo di sondare il terreno con Alberto Matano. Sarà al suo fianco per questa stagione su Rai 1 ricca di sorprese, una coppia particolare che potrà contare di sicuro su una buona dose di professionalità e personalità. “Affronta questa nuova prova di giornalismo un po’ low profile e riuscirai a conquistare il pubblico”, le suggerisce intanto un’ammiratrice fra i commenti sui social. Secondo molti infatti, il rischio è che la Cuccarini oscuri il co-conduttore un po’ per via della sua esperienza nel mondo televisivo, un po’ perché abituata ad essere al centro dell’attenzione. “Ne farò assolutamente tesoro”, scrive Lorella dimostrando ancora una volta di essere dotata in realtà di una grande umiltà d’animo. Clicca qui per guardare la foto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La preoccupazione dei fan in realtà è che la storica conduttrice italiana si ritrovi in difficoltà in un format che si allontana parecchio dagli show che ha sempre guidato. La più amata dagli italiani, come ricordano in molti per via di quella celebre pubblicità di cui è stata a lungo testimonial, potrebbe centrare il bersaglio a colpo d’occhio. “Coppia vincente, di punta”, commenta qualcuno con la certezza che sia stata in realtà la tv pubblica ad assicurarsi un clamoroso goal.

