Lorella Cuccarini/ “Pippo Baudo mi ha cambiato la vita, ecco perchè”

Lorella Cuccarini ha voluto ancora una volta dimostrare tutto il suo affetto nei confronti di Pippo Baudo, un uomo al quale deve davvero molto dal punto di vista professionale. Il tutto è emerso oggi, 14 ottobre 2019, quando la conduttrice ha avuto l’onore di intervistare il re della televisione durante la puntata de La Vita in diretta in onda su Rai Uno. Al che Lorella ha aggiunto: “Sei l’uomo che mi ha cambiato la vita dal punto di vista professionale”. Senza scomporsi, ma evidentemente commosso, Pippo Baudo ha specificato: “Ho avuto tanti consiglieri, ma sono sempre andato avanti per la mia strada. Non ti conoscono davvero in molti e io mi sono fidato sempre di me stesso“.

Lorella Cuccarini, l’intervista a Pippo Baudo

Durante l’intervista di Lorella Cuccarini a Pippo Baudo durante La Vita in Diretta si è parlato anche di Katia Ricciarelli. Sulle sue ex fidanzate però non ha fatto preferenze: “Vi ho amate tutte e non voglio fare assolutamente una classifica. Vi ho amate tutte nello stesso modo e vi abbraccio tutte in egual misura“. Tra gli altri argomenti toccati c’è anche il Festival di Sanremo del quale è stato conduttore, arrivando a sottolineare l’impegno di Lorella come cantante: “Ero molto agitata, mi avevi richiamato! Pippo mi hai offerto un grande assist. Tu a Sanremo sarai sempre di casa”.

