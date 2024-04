Lorella Cuccarini punge Holden ad Amici 2024: “Sempre chiuso nel tuo guscio”/ Lancia la sfida, lui sorprende

Lorella Cuccarini, nuovo guanto di sfida a Holden ad Amici 2024: la stoccata in una lettera

Tanti si aspettavano, nel secondo serale di Amici 2024, la sfida tra Holden e Mida sul guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini sullo staging. Dopo averlo provato, l’allievo di Rudy Zerbi ha però deciso di rifiutarlo. Motivo per il quale Cuccarini è tornata all’attacco, riproponendolo per il prossimo serale.

A corredo, non è mancata una lettera pungente indirizzata a Holden. “Non mi era mai capitato di vedere un guanto accettato e poi vederlo ritirare in corso d’opera. – ha esordito Lorella Cuccarini nella sua missiva – Sinceramente, se avessi avuto il boccino in puntata, lo avrei schierato, anche per capire le motivazioni che ti hanno portato a fare un passo indietro. Rudy, tra l’altro, ti ha chiesto di continuare a lavorarci.” Ha quindi concluso, lanciando una frecciatina al cantante: “Sappi che il lavoro di staging sui cantanti è sempre personalizzato, sulla base di chi è il performer… Il guanto però per me è utilissimo per uscire dal guscio in cui puntualmente ti chiudi.”

Di fronte alla lettera di Lorella Cuccarini, Holden ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a rifiutare il guanto ricevuto ad Amici 2024: “Era un guanto che arriva come adesso in un momento di tanto lavoro da fare, anche per quanto riguarda gli inediti, e sinceramente non ero tranquillo sia nel memorizzare le movenze, ma anche per una questione di testo. Quando provavo il pezzo in saletta mi veniva tutto, quando lo provavo sul divano, pensando alle mosse, andavo in confusione.”

Tuttavia, l’allievo di Rudy Zerbi ha risposto alle critiche dicendosi pronto a lavorarci di nuovo: “Non sento di chiudermi in un guscio, anzi, penso ci sia un donarsi anche nelle interpretazioni che faccio. Va bene lavorarci al guanto, ormai è diventata una sfida personale.”











