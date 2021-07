Lorella Cuccarini “Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella Carrà…”/ Lo sfogo dopo le polemiche

Lorella Cuccarini rompe il silenzio e decide di prendere una posizione dopo le critiche e gli insulti ricevuti per il messaggio di saluto dedicato a Raffaella Carrà. Lo scorso 5 luglio, alla notizia della morte della celebre showgirl, Lorella Cuccarini decide di pubblicare un suo personale commiato per la Carrà. Qualcuno, tuttavia, non gradisce la mossa della Cuccarini, forse perché sette anni prima Lorella ha uno screzio proprio con la Carrà. Le malelingue indispettiscono l’insegnante di Amici, che ad un certo punto decide di intervenire sul proprio account Instagram per esprimere il suo stato d’animo e fare chiarezza su quello che evidentemente ritiene un polverone inutile.

Renato Zero e Raffaella Carrà, la loro grande amicizia/ Un ricordo indissolubile

Lorella Cuccarini, sfogo su Instagram dopo polemica su Carrà: “la vita è breve per il rancore”

Lorella Cuccarini quindi comincia a mettere i puntini sulle i e precisa alcune cose, direttamente dalla sua pagina Instagram. “La vita è troppo breve per portare rancori inutili”, dice la showgirl. “Altrimenti si rischia di sbagliare”. La Cuccarini, quindi, si sbottona e torna sullo screzio di qualche anno prima con la Carrà, ridimensionando le malelingue: “Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”, ha detto.

LEGGI ANCHE:

Loretta Goggi "Raffaella Carrà era il simbolo del sex appeal"/ "Io ero una patata..."CARRÀMBA! CHE SORPRESA, REPLICA RAFFAELLA CARRÀ/ Un omaggio all’insegna delle lacrime

© RIPRODUZIONE RISERVATA