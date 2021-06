Lorella Cuccarini/ “Raffaella Carrà? Non ci sentiamo più”

Lorella Cuccarini ospite della nuova puntata di Verissimo Le Storie di Silvia Toffanin si racconta a cuore aperto come non ha mai fatto prima. La più amata dagli italiani, infatti, si è soffermata sulla sua carriera di showgirl: dalla gavetta alla consacrazione con ballerina del sabato sera firmato Pippo Baudo. Poi il Festival di Sanremo, la carriera di cantante e conduttrice fino alla recente esperienza come maestra di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una lunga carriera fatta dai classici up & down che l’hanno portata a diventare una delle artiste più amate dal pubblico italiano. Parlando proprio del suo successo, la Cuccarini ha ricevuto una bellissima sorpresa: un video messaggio da parte di Pippo Baudo.

“Carissima Lorella, ma che dire di te. Da quando ho avuto la fortuna di scoprirti è stata sempre una sequenza di successi. Il tempo è passato e tu sei più bella di prima” sono le parole del Pippo Nazionale nel breve video per la Cuccarini che si è commossa. La showgirl ha poi detto: “Così mi ammazzi. Pippo per me è come un padre, è stato un uomo importante che mi ha cambiato la vita. Uno non deve dimenticare da dove arriva. Se non ci fosse stata quella sua chiamata, la mia vita sarebbe stata molto diversa. Magari si sarebbero aperte altre porte, perché se hai quella urgenza prima o poi la porta la apri. Io sono entrata grazie a lui dalla porta principale”.

Non solo, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Lorella Cuccarini ha parlato anche della polemica scoppiata sui social per via delle sue affermazioni sulla maternità surrogata precisando: “a cinquant’anni rivendico la possibilità di esprimere il mio punto di vista. Sono sempre stata favorevole alle unioni civili, ma per quanta riguarda i figli sono contraria alla maternità surrogata sia per le coppie etero che per le coppie omosessuali”. Parlando proprio di figli ha sottolineato: “non sono un diritto ma un dono. Devono poter conoscere i propri genitori e con l’utero in affitto questo non è possibile. Inoltre, con l’affitto dell’utero si apre un mercato inaccettabile di donne che, per necessità economica, accettano di affittare il proprio utero”.

Infine la più amata dagli italiani ha parlato anche della polemica social scoppiata con un’altra grande star dello spettacolo italiano: Raffaella Carrà. “Raffaella Carrà è tuttora il mio mito ma non mi sono pentita della lettera che ho scritto. Mi sono sentita ferita e ho voluto condividere il mio stato d’animo con il pubblico, non pensando di creare tutto quel caos” – ha detto la Cuccarini che poi precisa di non averla mai più sentita dopo questo scontro social.



