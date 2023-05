Lorella Cuccarini, reazione al coming out della figlia Chiara/ “Non ci sono barriere”

Lorella Cuccarini: la figlia fa coming out: la reazione della showgirl

Pochi giorni fa ha fatto clamore sui social la rivelazione di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi. La ragazza, rispondendo ad una sessione di domande dei suoi followers su Instagram, si è decisamente aperta per quanto riguarda la propria sessualità. “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“: un velato coming out, dunque, o comunque una chiara e precisa indicazione di quali siano i propri interessi a livello sentimentale.

Nei giorni successivi, poi, è cresciuta l’attesa per la reazione a caldo di Lorella Cuccarini all’inedita confessione rivelata dalla figlia per mezzo social. Reazione che è arrivata ai microfoni del settimanale Gente, dove la showgirl e insegnante di canto di Amici è intervenuta sulla questione e ha spiegato il proprio pensiero a riguardo.

Lorella Cuccarini: “È grande, è libera di esprimere ciò che sente“

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”: queste le dichiarazioni di Lorella Cuccarini al settimanale, riportate anche dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. E ha aggiunto: “Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici“.

Parole che manifestano un grande e profondo affetto per la sua Chiara e per le sue scelte di vita, sentimentali e non solo. L’intervento dell’insegnante di Amici è in difesa della libertà della figlia di vivere ed esprimere serenamente la propria sessualità. Si respira dunque aria di grande rispetto e libertà nella famiglia della Cuccarini, in cui ognuno è libero di esprimere se stesso senza problemi. Una lezione di cui anche la figlia Chiara ha fatto tesoro.

