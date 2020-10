Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta/ “Io non saluto? Non la vedo da tanto”

Tra gli argomenti trattati da Lorella Cuccarini nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel nuovo appuntamento di Verissimo, ci sono state anche le critiche ricevute da alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Se Tommaso Zorzi ha avuto nei suoi confronti dure parole per quelli che lui ha definito attacchi ai diritti delle coppie gay, Maria Teresa Ruta l’ha invece accusata di non salutare. “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi.” sono state le dichiarazioni della Ruta nella Casa, facendo dunque intendere che la collega l’avrebbe vista e dunque non salutata. La Cuccarini non è rimasta in silenzio e su Canale 5 ha detto la sua.

Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta: “Non la vedo da anni!”

“Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo!” ha ammesso subito Lorella Cuccarini, eliminando il problema. Poi però ha chiarito: “Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai, o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti!” Dunque Lorella nega di non aver salutato Maria Teresa Ruta nei corridoi, anzi, dichiara che probabilmente si è trattato di una svista anche perché, a sua memoria, non la vede da tantissimo tempo. Come replicherà Maria Teresa a questa dichiarazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA