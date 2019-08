Lorella Cuccarini/ Sfratta Velvet Collection 2 con Grand Tour ora “deve” fare ascolti

Lorella Cuccarini sta per affrontare un viaggio difficile e il merito è tutto del suo Grand Tour, forte di inaspettati successi sul piccolo schermo di Rai 1. La nuova puntata andrà in onda oggi, martedì 13 agosto 2019, in prima serata e vedrà la conduttrice scalare il Monte Rosa e affrontare il territorio alpino del Belvedere. Un paesaggio che la lascerà senza fiato e non solo per la bellezza del confine che divide il nostro Paese dalla Svizzera. L’impresa si raddoppia per la Cuccarini, che per una volta dovrà dividersi del tutto anche dal compagno di viaggio Peppone. I tre protagonisti del programma infatti dovranno affrontare da soli la scalata che li porterà sulla cima del Monte Rosa. Prima di poter iniziare questo percorso in solitudine, arriveranno a Genova in veliero e il motivo è molto semplice. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, anticipa la conduttrice su Instagram durante le riprese avvenute alcune settimane fa. La troveremo quindi con la trecciona che le contorna il viso, costume d’epoca e un vestito scuro in velluto, le perle al collo. “Un piacere immenso raccontare le bellezze del nostro Paese”, scrive Lorella mostrando tutti gli scatti realizzati per la puntata. In alcuni è possibile vederla al fianco della “squadra fantastica, in termini di professionalità e simpatia”, con cui ha avuto modo di lavorare in occasione di questo appuntamento speciale.

Lorella Cuccarini, il sipario si è alzato

Il sipario si è già alzato per Lorella Cuccarini: le riprese del suo Grand Tour di Linea Verde sono ormai finite e oltre la data prevista. Il motivo non è dovuto ad un ritardo tecnico, quanto alla scelta dell’emittente di aggiungere un appuntamento alla scaletta già prevista e trasformare le quattro puntate iniziali in cinque totali. L’ultima tappa riguarderà il Veneto, ci svela tramite i social mostrandosi al fianco dell’amico Red Canzian. Sappiamo già da giorni che i due avranno modo di avere un incontro amichevole che coinvolge il cibo, ma ora possiamo scoprire anche altri particolari del finale dello show. Lorella infatti non si limiterà a rimanere sulla terra ferma, ma ne approfitterà per prendere letteralmente il volo. In una foto su Instagram la vediamo infatti con indosso la tuta da pilota: “un volo emozionante sulle zone di battaglia della Guerra Fredda”, scrive prima di salire a bordo del velivolo giallo, ancora una volta indossando i panni del passato. “A memoria, è la prima volta che lavoro il giorno del mio compleanno”, sottolinea all’inizio annunciando il termine delle riprese in territorio veneto, durate in tutto quattro giorni. Per festeggiare la sua nascita, la conduttrice si è concessa anche uno stop a Marostica per affrontare una partita di scacchi vivente.

